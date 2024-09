5 fatalnih grešaka koje pravimo kad spremamo piletinu

Pileće belo meso mnogima je omiljena namirnica, ali s obzirom na to da ne sadrže mnogo masnoće, lako ih je osušiti u tiganju ili rerni. Da biste to izbegli, koristite male kuhinjske trikove.

1. Zaboravljamo marinadu

Ukus pilećih grudi poboljšaće se pola sata mariniranja u kombinaciji maslinovog ulja, limunovog soka i začinskog bilja po želji, a piletinu možete kombinovati sa grčkim jogurtom, soja sosom, vinom i sl. Najbolje rezultate ćete postići ako meso stavite u marinadu i ostavite u frižideru preko noći.

2. Sušimo ih u rerni

Pileća prsa na žaru se peku oko 6 do 12 minuta, 20 do 30 minuta u rerni na 180 °C i 8 do 12 minuta u dobro zagrejanom dubokom ulju. Pošto su malo masni komad mesa, lako se suše na visokoj temperaturi tokom prženja u tiganju. Da biste sprečili ovu grešku u kuvanju, piletinu možete umotati u kriške slanine kako bi posle pečenja ostala sočna iznutra.

3. Pripremamo hladno meso

Vadite li piletinu direktno iz frižidera, treba pričekati da se zagreje na sobnu temperaturu. Zato pričekajte barem pola sata pre kuvanja ili pečenja kako bi se dovoljno zagrejala.

4. Ne dajemo piletini dovoljno vremena da odmori

Svaki komad mesa treba da “odmori” nakon pečenja kako bi se sačuvali sokovi. Stoga nakon pečenja zamotajte pileća prsa u aluminijsku foliju i pustite da se kratko ohlade. Na primer, ako ste pileća prsa pekli desetak minuta, pričekajte pet minuta pre sečenja i posluživanja.

5. Ne posvećujemo mesu dovoljno pažnje

Piletinu je lako presušiti i prepeći je, osobito ako je pečete na roštilju, pa stalno treba biti u blizini i provjeravati je. Ako niste vešti u procenjivanju pečenosti dodirnom prsta o površinu mesa, nabavite kuhinjski termometar. Piletina je savršeno pečena kad središnji deo mesa doseže temperaturu od 73 stepena Celzijusa. Osim toga, da biste izbegli komade piletine koji su s jedne strane isušeni i prepečeni, a s druge strane sirovi, ujednačite komade koje stavljate na roštilj.

