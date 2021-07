Baš ovako treba da spremate brokoli da bio što zdraviji

Sadrži folnu kiselinu, magnezijum i kalcijum, kao i cink, a kako ne ne bi izgubio pomenuta svojstva, najbolje ga je spremiti na sledeći način.

Sastojci: 3 kašike maslinovog ulja, 1 manja glavica brokolija, 4-6 čenova belog luka, pola šolje vode, so i biber

Priprema: Zagrejte maslinovo ulje u tiganju na umerenoj vatri. Dodajte beli luk, iseckan sa prstohvatom soli i dinstajte pola minuta do minut. Dodajte brokoli u tiganj, začinite solju i biberom i dinstajte 2 do 3 minuta. Dodajte 1/4 šolje vode, stavite poklopac i kuvajte još 3 do 5 minuta ili dok brokoli ne omekša. Skinite poklopac i kuvajte dok višak vode ne ispari iz tiganja.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.