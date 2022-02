Biće ukusniji nego ikada: U čemu je najbolje praviti MAFINE?

Svaka domaćica ponekad ima dilemu u kojem kalupu da peče kolač ili tortu. Koji kalup odabrati od mnogih koji postoje na tržištu?

Pri odabiru ne treba voditi računa samo o materijalu kalupa, već i o tome koju temperaturu izdržava za vrijeme pečenja.

Silikonski kalup

Ovi kalupi su veoma jednostavni za održavanje. Kada ih perete nemojte da koristite agresivne preparate. To i nije neophodno, zato što se za njih ništa ne lijepi. Premazivanje kalupa uljem je potrebno samo kada se upotrebljava po prvi put. Mogu da izdrže na temperaturi od -60 do 280 stepeni. Zbog toga što je materijal od kojeg su napravljeni mekan i elastičan, kada pravite kolač ili drugi kolač u silikonskom kalupu, to omogućava da se lako vadi iz kalupa. Pogodan je za sve vrste kolača, a posebno mafine.

Teflonski kalup

Teflonski kalupi su pogodni za pravljenje različitih kolača i keksića. Dovoljno je samo da se namažu uljem prij nego što se stavi smjesa kako bi se kolač lakše izvadio nakon pečenja. Kalupi napravljeni od teflona se veoma lako peru. Međutim, teflon ima i nedostatke. Najvažniji nedostatak je što se veoma brzo izgrebe i vremenom gubi svoja neljepljiva svojstva. Međutim, važniji nedostatak je što ovi kalupi ne smiju da se zagreju na više od 200 stepeni. Zato ih koristite samo za kolače i slatkiše koji ne iziskuju visoku temperaturu.

Vatrostalna posuda

Ova posuda je jedna od najpogodnijih za pravljenje voćnih kolača. Razlog je što se vatrostalne posude ravnomerno zagrejevaju i tako se smanjuje opasnost da ovi deserti koji se sporije peku pregore spolja, a da iznutra ostanu nepečeni. Ovi kalupi imaju još jednu prednost, i to je što zahvaljujući tome što su stakleni možete da posmatrate proces pečenja.

