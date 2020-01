Celog života pogrešno ljuštite jaja: Ovo je najbolji i najbrži način (video)

Kulinarski trikovi koji nam olakšavaju posao u kuhinji, a koji dolaze u raznim formama i oblicima, ne prestaju da nas osuševljavaju. Ovo je je još jedan od onih koji će promeniti način na koji smo neke stvari radili do sada.

Apparently I've been cracking open hard boiled eggs wrong all this time… who knew? 👍 pic.twitter.com/hz6eNnWUkc

— Madeyousmile (@Thund3rB0lt) January 5, 2020