Čuveni kuvar ovako sprema pire krompir: Gotov za tren, kremast, lagan i savršen

Markus Vering, britanski kuvar koji je vodio restoran Marcus Belgravia sa Mišlenovom zvezdicom u hotelu The Berkeley u Najtsbridžu podelio je svoj recept za pire krompir u knjizi „Marcus Everyday”, otkrivajući neke od najčešćih grešaka koje mnogi ljudi prave kada pripremaju ovaj prilog, piše Jutranji.hr.

Prema Veringu, mleko, maslac, so i biber se često koriste u pire krompiru za dodatni ukus, ali iako to sve lako zvuči, to nije baš tako lako izvesti. Tako u svojoj kolekciji recepata, kako pše Mirror, Markus savetuje tri ključna koraka:

„Isecite krompir ravnomerno, ravnomerno ga kuvajte i ne žurite“.

Tri ključna koraka za savršen pire krompir

Prvi korak

Da bi pire ispao kako treba – kremast, lagan i savršen, krompir treba da bude približno iste veličine, a kada ga operemo, oljuštimo i osušimo, treba da ga isečemo na kockice iste veličine. Ako to ne uradimo, manji komadi će se brže skuvati i upiti vodu, dok će veći ostati nekuvani.

Drugi korak

Kada je u pitanju kuvanje krompira, većina stavi lonac slane vode da provri na najjačoj vatri, međutim, krompir treba kuvati na laganoj vatri, jer ako se kuva na previsokoj temperaturi, odnosno prebrzo, spolja će biti pre kuvan nego u sredini, tako da ćemo dobiti isti rezultat kao u prvom koraku – bezukusno vodenast pire krompir sa komadićima sirovog krompira.

Treći korak

Ako se sećate saveta kuvara sa početka ove priče, on kaže: „Kompir isecite ravnomerno, ravnomerno ga skuvajte i ne žurite“.

Ali šta zapravo znači da ne žurimo? To znači da kada je krompir skuvan, treba da ga ocedimo i ostavimo da odstoji pet minuta pre nego što pređemo na sledeći važan korak – gnječenje.

Na taj način će se ocediti višak tečnosti, toplota će prodreti sve do jezgra krompira, te će se lakše kombinovati sa puterom, sirom ili kajmakom tokom gnječenja.

Dobar trik:

„Kada je krompir potpuno kuvan, ali se još ne raspada, ocedite ga i ostavite da odstoji pet minuta, zatim ga lagano protresite i vratite u tiganj, ali ne na vatru. Krompir treba da bude dovoljno vruć da apsorbujte puter“, savetuje ovaj kuvar.

(n1info.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com