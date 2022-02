Da li solite hranu na početku ili na kraju pripreme? Profesionalni kuvari otkrili pravi način

U kom trenutku vi sipate so dok pripremate obrok? Izgleda da većina ljudi radi potpuno pogrešnu stvar.

Na Jutjub kanalu „America’s Test Kitchen“ sproveden je jedan eksperiment kako bismo konačno dobili tačan odgovor na pitanje kada se tačno dodaje so – na početku ili na kraju kuvanja?

Kuvar koji je eksperiment i sproveo kaže da su ga tokom školovanja uvek učili da se so dodaje na početku pripreme jela, i on je to pravilo slepo poštovao, nikad ga ne preispitujući. A onda se zapitao šta će se desiti ako uradi suprotno. To je i uradio, a rezultate je podelio sa gledaocima.

Ispostavilo se da su učitelji, kao i u većini slučajeva, bili u pravu.

Jer kada so dodate na početku kuvanja, dok su namirnice hladne, ona će postepeno prodirati u namirnice i ukus će biti ravnomerniji i intenzivniji. S druge strane, ako dodate so na kraju kuvanja, namirnica će samo dobiti omotač od soli, pa će ti zalogaji biti preslani, a unutrašnjost bljutava.

A šta se dešava ako zaboravite da posolite jelo pre pripreme? U tim slučajevima možete soliti naknadno, ali ponovo ne na način na koji inače radimo, odnosno da jednostavno prospemo svu planiranu količinu po namirnici.

Dodajte malo po malo, kako ne biste presolili jelo. U svakom slučaju neće biti savršeno začinjeno, ali ćete makar izbeći da jelo presolite.

