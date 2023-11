Deluje bizarno, ali radi: Naučite da pravilno razbijete jaje, bez ijedne ljuske (VIDEO)

Umesto klasičnog udaranja jajeta o površinu tiganja ili stola, postoji jednostavniji način da izbegnete neželjene ljuskice

Umesto što ga lupate, samo pustite jaje da slobodno padne sa određene visine, a rezultat će biti savršeno razbijeno jaje, bez mrvica ljuske, prenosi 24sedam.rs.

Koliko puta ste doživeli frustraciju kada je ljuska delikatno upala u vaše jelo ili posudu? Ova tehnika ne samo da eliminiše taj problem, već omogućava precizno razbijanje jaja bez ikakvog nereda. Pogledajte praktičnu demonstraciju u priloženom videu na početku teksta. Ovaj jednostavan trik će vam olakšati kulinarske poduhvate i učiniti da priprema jela bude bez stresa.

I’ve never done anything correctly in my entire life pic.twitter.com/6JEWfwrzkA

— Today Years Old (@todayyearsoldig) July 27, 2023