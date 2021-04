Dodajte ovaj sastojak i kajgana će biti vrhunskog ukusa i divno kremasta

Kajgana je jelo za koje se smatra da ga svako može brzo da ga napravi i da to nije nikakva umetnost. Nažalost, to su upravo one osobe koje uredno poslužuju suvu, skoro bezukusnu kajganu. A dovoljan je već jedan sastojak da ovo omiljeno jelo postane ukusno.

Na svako jaje ide po jedna kašika pavlake. Prvo pomešajte jaja s uobičajenim sastojcima i začinima (obavezno so i biber). Ko voli, može dodati malo naseckanog vlašca, luk, paradajz ili listiće peršuna. Tek kad je sve dobro sjedinjeno, umešajte pavlaku.

Rastopite maslac u tiganju, neka se dobro ugreje pa sipajte jaja. Neka se stvrdnu bez mešanja, a kad donja strana dobije smeđu boju, tek onda okrenite kajganu. Potom kajganu varjačom izmešajte u tiganju (tako ćete odmah videti da li je dovoljno pržena iznutra).

Pavlaka će kajganu učiniti kremastom i dati joj dodatni ukus.

Prijatno!

