Domaći začin za jela

Sastojci

2 kg paprika

1 kg šargarepe

1/2 kg korena peršuna

1/2 kg crnog luka

1 koren celera srednje veličine

1 veći koren paškanata

750 grama soli

750 grama ulja

Način pripreme

Povrće oprati i očistiti. Samleti na mašini na meso ili u blenderu. Ja koristim blender, s tim što upotrebim i lišće koje je bilo na korenu peršuna. U samlevenu masu dodati so i ulje pa sve dobro promešati. Od ove mase dobije se 5 tegli začina. Odložiti na hladno do upotrebe. Nema potrebe dodavati nikakav konzervans, jer ga so i ulje dobro konzerviraju.

Recept sam dobila od svoje prijateljice Goce, a začin koristim kupovnih začina.

Vreme za pripremu: 30 minuta