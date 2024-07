Evo kako da svaki put umesite savršeno testo, 1 trik rešava stvar

Ako ste početnik u pripremanju testa, obavezno ispravite sledeće korake, kako biste iz prvog pokušaja napravili odlično.

Ako mesite rukama, testo je gotovo nemoguće da ga premesite, jer ćete se umoriti mnogo pre nego što se to dogodi. Mnogo je lakše premesiti testo ako to radite mikserom, jer je njegov motor toliko moćan da se čitav proces događa prebrzo.

Ako testo mutite proveravajte ga na svaka 2 minuta da biste nadgledali kako ide proces mešenja. To je dobro da čine početnici u pripremi testa ili ako koristite recept koji vam je nov.

Ako osetite da testo počinje da postaje pregusto i žilavo, to je znak da ćete premesiti testa. Možete biti sigurni da se to dogodilo i ako testo razvučete, a ono se vraća unazad, polomi se ili ako pokušate da napravite neki oblik, a to vam ne uspeva.

Ako se dogodi da premesite testo, ostavite ga da narasta duže, jer će se tako više opustiti i kada ga budete obrađivali lakše ćete oblikovati.

Kada pripremate testo, pogotovo ako pravite prvi put, veoma je bitno da se pridržavate mera i da koristite količine koje su vam navedene. Sastojci kao što su voda, jaja, mleko, puter ili kvasac moraju biti sobne temperature ako želite da vam testo uspe.

Ispratite sledeće korake ako želite da napravite savršeno testo:

Kvasac

Kvasac nemojte da koristite ako vam dugo stoji jer onda nećete uspeti da napravite testo. Uvek pročitajte rok upotrebe. Nemojte ga nikada rastvarati u vrućoj vodi ili sa vrućim mlekom jer ćete zaustaviti proces fermentacije. Potrebno je da voda ili mleko budu topli. Takođe, ako koristite hladnu vodu ili mleko kvasac se neće dovoljno aktivirati. U kvasac nikada ne dodajte so, jer ćete zaustaviti proces fermentacije, uvek se dodaje šećer. So se dodaje tek kada sipate brašno.

Brašno

Uvek koristite brašno koje je navedeno u receptu, nemojte da eksperimentišete. Najčešće se koristi unuverzalno brašno zbog visokog procenta proteina koji pomaže stvaranju glutena i sa ovim brašnom će vam kiflice, hleb, mekike… uvek uspeti.

Mešenje testa

Ovo je najzahtevniji proces. Poželjno je da testo mesite brzo, kako bi se sastojci lakše sjedinili. Procesom mešešenja se obrazuju molekuli proteina i stvara se gluten, koji testu daje strukturu. Gluten je zaslužan za hvatanje vazduha tokom dizanja testa, što je ključni faktor za dobru teksturu. Ako je testo rastegljivo i elastično, to znači da ste ga dobro umesili. Kako biste aktvirali gluten, testo pritiskajte dlanovima.

Premešeno testo znači da su molekuli glutena oštećeni i da će vaše testo biti žilavo, lomljivo i neće se lako oblikovati. Kada mesite rukama, sastojke pomešajte u posudi i mešajte drvenom varjačom dok smesa ne prestane da se lepi za posudu. Tada možete biti sigurni da ga možete prebaciti na radnu površinu i započeti mešenje. Radnu površinu obavezno pospite brašnom.

Kada prestati sa mešenjem testa

Kada testo dobije sjajniji i glatkiji izgled, proverite da li treba da prestanete sa mešenjem. Kada oblikujte loptu proverite da li ste dobro umesili tako što ćete baciti testo na sto i ako zadržava oblik znači da je spremno. Takođe, možete da pritisnete testo prstom, pa ako se vrati u prvobitni oblik, spremno je i nema potrebe da nastavljate sa mešenjem.

Narastanje testa

Testo uvek ostavite da narasta na toplom, sem ako je u receptu naglašeno da treba da odmori u frižideru. Takođe, uvek pokrijte testo kako se na vrhu ne bi formirala korica. Nakon toga, testo je spremno za rad.

