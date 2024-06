Iskusne domaćice znaju tajnu kako da vam višnje ne potonu na dno kolača!

Omiljeni kolač detinjstva je sigurno žuti kolač sa višnjama. Kada utrčimo spolja kod bake, a kolač još vruć tek prekriven prah šećerom.

Priprema je najjednostavnija, i vratiće vas tačno u to vreme. Samo umutite sastojke za testo i dodajte višnje, pa ispecite. Međutim, kako višnje ne pale na dno kolača, postoji jedan prost trik koji su podelile iskusne domaćice. Pre nego što ih stavite u testo, prvo testo stavite u rernu i pecite ga 5 minuta. Tek onda stavite višnje.

Sastojci:

300 ml jogurta

100 ml ulja

300 g šećera

600 g brašna

1 kesica praška za pecivo

3 jajeta

300-400 g višanja

Priprema:

Dobro umutite jaja sa šećerom, da budu penasta. Zatim sipajte jogurt i ulje i sve lepo sjedinite mikserom. Na kraju dodajte prosejano brašno sa praškom za pecivo i promešajte špatulom da se testo sjedini. Kalup nauljite i pospite prezlama, pa sipajte smesu i stavite u zagrejanu rernu na 180°C tačno 5 minuta, a zatim otvorite rernu i poređajte višnje. Ponovo pecite na 180°C oko 30-45 minuta. Pospite šećerom u prahu.

E, sad dolazimo do bitnog dela, a to je da su mnoge domaćice uverene da ne smeju da otvaraju rernu dok je unutra testo jer će splasnuti. Ali, ovde to definitivno nije slučaj, jer je bitno da rernu otvorite tačno nakon 5 minuta, nikako kasnije.

