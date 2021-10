Italijani otkrili zlatna pravila za kuvanje testenine

Mnogi misle da je kuvanje testenine jednostavan posao s kojim ne možete pogrešiti, ali Italijani tvrde da i te kako možete. Neke, naizgled, sitne greške tokom kuvanja mogu potpuno upropastiti jelo čak i ako je sos napravljen vrhunski. Oni se drže nekoliko zlatnih pravila i preporučuju svima da ih slede, pa ih pročitajte pre nego što počnete sa kuvanjem makarona i špageta.

Ulje u vodu – jedno veliko ne

Prva stvar koju ne biste trebalo da radite je dodavanje ulja u vodu u kojoj kuvate testeninu. Ulje se odvaja i pluta na površini, pa zamisao da se spreči lepljenje testenine neće biti ostvarena. Takođe, nakon što kuvanu testeninu ocedite, ulje će se zalepiti za nju što će sprečiti zadržavanje sosa na njoj, a to ne želite.

Čekajte da voda provri

Ako želite da se držite pravila ‘al dente’ kod kuvanja testenine onda je od velike važnosti čekanje da voda provri pre nego što je ubacite. Ključala voda će pretvoriti skrob u neku vrstu želatina i tako je učiniti lakšom za varenje, prenosi The Lokal.

So tek nakon što voda provri

Dodate li so hladnoj vodi, produžićete vreme potrebno vodi da dosegne tačku ključanja. Međutim, kad se ubaci u ključalu vodu, so će povećati temperaturu i voda će tada biti izuzetno vruća – idealno za kuvanje testenine.

Ne lomite špagete, baš nikad

Špagete i slična testenina nisu toliko dugačke bez razloga, već da bi mogle da se dobro obmotaju oko viljuške i oblože umakom. Lomljenjem uništavate njihovu namenu.

Šta zapravo znači ‘al dente’?

Ovaj pojam čuli ste sigurno bezbroj puta i znate da on označava savršeno kuvanu testeninu, ali kako znati da je došla do te tačke tokom kuvanja? U italijanskom jeziku postoji još jedan pojam koji se naziva ‘punto verde’ što znači ‘zelena tačka’. To je tanka crtica ili tačkica koju možete videti kada komad testenine prepolovite na pola. Trebala bi da bude bleđa od ostatka. To znači da je testenina ‘al dente’.

Ne ispirajte je nakon kuvanja

Velika greška je kada na kraju kuvanja testeninu perete vodom. Tako uklanjate skrob s njene površine koji pomaže da se testenina dobro sjedini sa sosom.

Sos neka već bude sprema

Kuvanu testeninu dodajte odmah u već gotov sos, uključite šporet i propržite par minuta. Ako je sos pregust, dodajte mu malo vode u kojoj se kuvala testenina – ona sadrži obilje skroba, obogaćuje okus sosa i pomaže mu da se bolje zalepi se za testeninu.

