Italijanska kuhinja: 10 zlatnih pravila kuvanja najbolje testenine

1. Nikad stavljajte ulje u vodu

Ulje se odvaja i pluta na vodi pa neće sprečiti da se testenina lepi. Nakon što kuvanu testeninu ocedite, ulje će se zalepiti za nju što će sprečiti zadržavanje umaka na njoj, a to ne želite.

Želite li biti sigurni da se testenina neće lepiti, kuvajte je u puno vode. Tako će se skrob raspršiti po vodi i neće se ponašati kao lepak. Pravilo je da se u lonac stavi litra vode na svakih 100 grama testenine.

2. Čekajte da voda provri

Želite li da vam testenina bude al dente, tada je važno držati se ovog pravila kako bi bila u kontaktu s vodom što kraće. Drugi važan aspekt je da će kipuća voda želatinizovati skrob koji se nalazi u testenini i tako je učiniti lakše probavljivom.

3. So dodajte tek kad voda provri

Dodate li so hladnoj vodi, odgodiće vreme potrebno vodi da dostigne tačku vrenja. Međutim, kad se ubaci u kipuću vodu, so će povisiti temperaturu i voda će tada biti vruća najviše što je moguće.

4. Ne smanjujte temperaturu

Držite visoku temperaturu na tački vrenja jer će se testenina tako brže skuvati – to je jedini način da se postigne al dente. Smanjite li temperaturu kuvanja, na kraju ćete dobiti kašastu testeninu.

5. Ne lomite špagete, baš nikad

Špagete i slična testenina nisu toliko dugačke bez veze, već da bi se mogle dobro omotati oko viljuške, obuhvatiti sos kako treba i stvoriti savršen zalogaj. Kada takvu testeninu lomite, napravili ste štetu jer ih u tom slučaju ne možete namotati oko viljuške, a ni jesti kao makarone.

6. Testirajte je li dobro kuvana

Testenina bi trebala biti dovoljno mekana kada se zagrize, da se ne oseća krckanje, ali u isto vrijeme i dovoljno žilava da se ne raspada.

Želite li je servirati al dente, pogledajte presek kada odgrizete komad – u sredini bi se trebao videti tanki dio svetlije boje od ostalog. Kod špageta to bude tačkica u sredini. To se na talijanskom zove Punto Verde (zelena tačka) i znači da je testenina al dente. Jednom kad nestane, testenina više nije al dente.

7. Ne ispirajte je nakon kuvanja

Važno je da na kraju kuvanja, nakon ceđenja, testeninu ne perete vodom, to je velika greška. Uklonićete s njene površine skrob koji pomaže da se testenina dobro spoji s sosom.

8. Sos treba već da bude spreman

Stavite testeninu u kuvani umak, uključite šporet i pirjajte par minuta. Ako je sos pregust, dodajte mu malo vode u kojoj se kuvala testenina – ona sadrži obilje skroba, obogaćuje okus i pomaže sosu da se bolje zalepi se za testeninu.

9. Poslužite odmah

Testeninu je najbolje poslužiti vruću i sveže kuvanu. Okus svog jela možete poboljšati dodavanjem naribanog parmezana ili Pecorino Romana, ili pak naseckanog svežeg bilja poput bosiljka i peršuna.

Testenina se tradicionalno jede kao samostalan obrok, a ne kao prilog mesu ili ribi. Na taj način ćete potpuno uživati u njenoj nežnoj harmoniji ukusa. Meso ili riba poslužuju se uz povrće kao prilog.

10. Od ostataka napravite novo jelo

Ne podgrevajte ostatke testenine! Ne radite to ni u mikrotalasnoj ni u tiganju jer će okus biti lošiji. Umesto toga, od ostataka napravite novo jelo.

U Italiji se ostaci testenine obično peku s drugim sastojcima, poput sušenog mesa, mozzarelle, kuvanih jaja i povrća, kako bi se napravilo ono što se naziva pasticcio (to doslovno znači ‘nered’). Ostatke znaju da pomešaju i s jajima i pretvore ih u neku vrstu tortilja testenine, zvane frittata di maccheroni, prenosi The Lokal.

