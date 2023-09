Jedan sastojak menja sve: U tradicionalni ajvar dodajte samo ovo i oduševiće vas eksplozija ukusa

Jedan sastojak ne samo da neće promeniti ukus tradicionalnog ajvara nego će ga oplemeniti i verovatno ćete ga obožavati.

Naime, ajvar sa sremušem je trenutno najveći hit na srpskoj trpezi.

SASTOJCI:

pečene crvene paprike 12 kg

1 l ulja

6 kašika soli

6 kašika šećera

4 kašike esencije

400 g sremuša

PRIPREMA:

Pre same pripreme ajvara, trebalo bi pripremiti tegle u koje ćete sipati spremljen ajvar. Da biste bili sigurni da ste eliminisali sve klice koje se tu mogu naći, sterilišite i poklopce tegle kuvanjem u ključaloj vodi 10 – 15min. Na taj način ćete biti sigurni da su vaše tegle potpuno čiste i spremne za ajvar. Pre samog punjenja sterilisanih tegli ajvarom, poklopac i vrh tegle možete prebrisati alkoholom, kako biste uklonili potencijalne bakterije.

Paprike nakon pečenja stavite u kese, pa ogulite.Potrudite se da ostanite sve semenke, a zatim ih ostavite da ostoje preko noći. Naredni dan paprike i sremuš sameljte na mašini za mlevenje mesa. U veliku šerpu sipajte ulje, zagrejte, pa dodajte samlevenu masu. Pržite na umerenoj vatri uz stalno mešanje. To bi trebalo da traje i do tri sata uz povremeno mešanje. Pri kraju prženja dodajte šećer, so i esenciju.

Kada primetite da na dnu šerpe ostaje trag od varjače, ajvar je gotov.

Vruću masu sipajte u vruće sterilisane tegle, zatvorite metalnim poklopcima. Ostavite pokriveno ćebetom da se ohladi, pa odložite na tamno i hladno mesto.

