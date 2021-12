Jedna stvar je potrebna: Trik kako da kupus ukiselite za samo dva dana

Nemate uslova ni prostora da držite kacu kupusa u stanu ili podrumu? Ali se ipak domaće sarme ne odričete? Rešenje postoji. Kupus možete da ukiselite za dva dana i to na sledeći način.

Glavicu kupusa očistite od suvišni listova, i izdubite koren. U udubljenje sipajte sirće (otprilike mala kafena šoljica) i kašiku soli i protresite glavicu kako bi se sastojci ravnomerno rasporedili po celoj glavici. Ovako pripremljen kupus stavite u kesu koju ćete potom odložiti u zamrzivač na 48 sati. Kada je izvadite i odmrznete dobićete kiseli kupus. Priprema sarme može da počne!

Postoji i jedan malo sporiji način da ukiselite kupus.

Kada očistite glavicu, izdubite koren i sipate u šupljinu so, stavite kupus u dublji sud, a pored njega krišku hleba. Kupus potom prelijte ključalom posoljenom vodom (so po ukusu, ali ipak vodite računa da ga so čuva od kvarenja) i poklopite. Očekujte da se kupus ukiseli za najviše pet dana, ali uslov je da ga držite na toplom, piše Žena Blic.

