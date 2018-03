Jednostavni trik zbog kojeg će vam pomfrit baš uvek ispasti savršeno

Za početak, važno je odabrati savršen krompir. Birajte one “brašnastije”, sa više škroba kao i one koji imaju tamniju koru. Upravo je škrob ključan za to da krompir bude hrskav spolja, a mekan iznutra.

Pomfrit je idealan prilog uz glavno jelo, ali je odličan i kao grickalica uz omiljeni film. Da bi tako pripremljen krompir bio “kao u restoranu”, treba ga pre prženja oko 10 minuta držati u posudi sa hladnom vodom. Isečeni krompir zatim treba dobro osušiti kuhinjskom krpom, da ne bi vrelo ulje zbog vode prskalo unaokolo kada se krompir ubaci u tiganj.

Isprženi pomfrit dobro procijediti od ulja i posoliti neposredno pre serviranja, da bi ostao što duže hrskav i da ne povuče vlagu.