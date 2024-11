Jednu stvar u kući nikad nemojte koristiti za ove namirnice – uništava zdravlje i ukus jela!

Aluminijumska folija je vrlo praktičan alat u kuhinji koji se često koristi za pripremu raznih jela, ali stručnjaci upozoravaju da postoji nekoliko sigurnosnih faktora koje treba imati na umu prilikom njene upotrebe. Generalno, folija je sigurna za upotrebu na temperaturama do 200 stepeni, međutim, kod viših temperatura, naročito u kontaktu sa kiselim namirnicama kao što su paradajz, limun, ili sirće, mogu nastati problemi. Naime, visoke temperature mogu izazvati prelazak aluminijuma u hranu, što može biti potencijalno štetno, prenosi danas.rs.

Iako su doze aluminijuma obično male, dugotrajna konzumacija hrane pripremljene sa velikim količinama aluminijumske folije može dovesti do zdravstvenih problema, poput neurodegenerativnih bolesti. Da biste izbegli ovaj rizik, stručnjaci savetuju da se kiseli i slani sastojci ne čuvaju ili ne kuvaju sa aluminijumskom folijom na duži period, jer to može dovesti do pojave metalnog ukusa i oštećenja folije.

Kada nije u pitanju kisela ili slana hrana, upotreba aluminijumske folije je potpuno sigurna. Na primer, pečenje kolačića na plehu obloženom folijom ne izaziva problem jer je hrana suva i u kratkom je kontaktu sa folijom. Folija je takođe odlična za pečenje povrća, mesa, ili pripremu slanine na visokim temperaturama.

Iako se preporučuje da budete oprezni, unos aluminijuma iz folije je minimalan. Većina aluminijuma koji unosimo dolazi iz drugih izvora, poput antiperspiranta, lekova, ili kozmetike. Aluminijum se brzo izbacuje iz organizma putem mokrenja i pražnjenja creva, pa rizik od negativnih posledica ostaje nizak.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com