Kad ovo saznate više nećete jesti supu iz kesice!

Naučnici su klasifikovali namirnice prema uticaju na starenje ćelija našeg organizma… pročitajte na kom mestu se našla supa iz kesice!

Hrana s visokim udelom šećera, masnoće i soli ubrzava starenje jer oštećuje ćelije, otkrili su naučnici.

Takva hrana stresna je za organizam i doslovno uzrokuje brže fizičko starenje jer podstiče upalne procese u telu.

Supa iz kesice je popularna jer je brzo gotova i donekle ukusna, ali u jednom tanjiru može sadržati 800 do 1000 mg natrijuma, a to vodi natečenosti i zadržavanju tečnosti. To je veliki pritisak na telo, kažu stručnjaci, i znatno oštećuje ćelije.

Iznenađujuće puno natrijuma nađe se i u sosevima, marinadama, kukuruznim pahuljicama, vegetarijanskim burgerima, smrznutom povrću i pilećim prsima, piše Daily Mail.

Hrana koja podstiče starenje:

pica

supe iz kesice

kolači

Hrana koja podmlađuje: