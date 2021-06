Kako da prepoznate domaće jagode

Gotovo da ne postoji osoba koja ne voli jagode i uopšteno crveno voće. Ali kako da prepoznamo one prave, domaće jagode?

Pre svega je važno da znate da veliki deo jagoda koje nalazimo na prodajnim mestima se zapravo uvoze iz Turske, Španije, pa čak i Amerike.

Većina nas nije baš ozarena tom činjenicom i pitamo se kako pronaći one prave domaće.

Domaća slatka jagoda ima veoma intenzivan miris, pa dok prolazimo pijačnim redovima osećamo njen jak prepoznatljiv miris – to su najčešće jagode koje su veoma slatke i prave one domaće.

Trudite se da izbegavate ono voće koje je veoma tvrdo, koje se sija i uglavnom je istog oblika i veličine na policama, prenosi magazin Novosti.

Domaće jagode nisu istog ukusa sa svih strana, a to je zbog toga što sunčevi zraci ne padaju ravnomerno na voće, pored toga one nikada nisu istog oblika i veličine. One brže propadaju od uvoznih, baš zato što imaju manje pesticida.

Po peteljci ćete takođe prepoznati uvoznu jagodu, koja je malo ili uopšte slatka. Na uvoznim jagodama je baš velika peteljka, savršenog oblika i tamna, dok je kod domaćih bledo zelena jer je nedavno ubrana.

Kod domaćih jagoda je ista boja unutra i spolja, a semenkice su sitne i ima ih mnogo. Dok su kod uvoznih semenke krupnije i ređe. Prilikom odabira, birajte čvrste, ali ne tvrde, izbegavajte mekane. Jagode su pune vitamina C, odlični su antioksidansi i sjajna su prevencija starenju kože i organizma.

(Sputnjik)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.