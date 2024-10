Kako da spasite jelo koje je previše slano, kiselo ili ljuto? Svaka domaćica ovo mora da zna

Nemoguće je izbeći male nezgode prilikom euforičnog kuvanja, baš zato je i važno znati kako da ih što brže i lakše ispravite.

Kulinarske nezgode se dešavaju svima, bilo da smo profesionalci ili potpuni amateri. Sigurno ste jednom dodali još jednu kašičicu soli u neko jelo i pomislili da je potpuno uništeno. Možda je paradajz koji ste koristili pustio previše kiseline ili ste mislili da tucana paprika nije toliko ljuta dok niste probali jelo. Sve su to male nezgode koje se svakodnevno dešavaju u kuhinji i na našu sreću postoje jednostavni trikovi sa kojima možete sve da neutrališete.

Problemi sa previše soli, šećera, kiseline i začina mogu se lako rešiti ako znate šta treba da dodate u jelo. Ove korisne savete bilo bi dobro zapamtiti jer će vam se male nezgode sigurno dogoditi još mnogo puta u životu.

Pomoću trikova u nastavku možete sačuvati skoro svako jelo.

Ako je previše slano

Ovo je najčešći problem koji se javlja prilikom kuvanja. Ako jelu ne dodamo dovoljno soli, biće neukusno, ali s druge strane lako možemo da preteramo sa „ukusom“. Ako ste dodali previše soli, prva pomoć je razblaživanje hrane.

Ako kuvate supe i variva, razblažite ih vodom, a ako kuvate sosove ili druga kremasta jela, razblažite sastojkom koji ste već koristili, pasiranim paradajzom ili pavlakom za kuvanje. Mnoge domaćice nasedaju na mit da, ako je jelo previše slano dodajte krompir – pošto on „upija“ so. Međutim krompir zapravo upija sve začine, a ne samo so! Bolja ideja je dodati malo pirinča ili testenine koji će uravnotežiti so. Limun ili sirće i malo šećera takođe su dobar trik za maskiranje presoljenog jela, posebno ribe, ali na kraju metoda razblaživanja jela je i dalje najbolja opcija.

Ako je previše kiselo

Prekiselu hranu je najlakše popraviti, sve što vam treba je malo šećera ili biber! Ako pripremate jela sa paradajzom ili ste dodali previše sirćeta u salatu, četvrt kašičice šećera maskiraće kiselinu. Isto važi i za deserte, ako dodate previše soka od limuna ili limete, jednostavno povećajte količinu šećera.

Mleveni crni biber takođe može da spasi dan! Veća zrna imaju jači, intenzivniji ukus koji može pomoći u prikrivanju kiselosti.

Ako je previše začinjeno

Postoji nekoliko načina. Ljutinu možete „ubiti“ sa malo kiseline, dodajte nekoliko kapi limuna ili limete. Postoji i druga opcija, dodajte malo slatkoće, kašičica šećera ili zarad teksture možete dodati karamelizovani luk, ali najefikasnije rešenje je dodavanje masne hrane poput avokada, majoneze, pavlake ili jogurta.

Ako je preslatko

Iako biste možda instinktivno dodali malo soli u preslatko jelo, to je potpuno pogrešno. So će dodatno naglasiti slatkoću jela. Ono što će najbrže spasiti preslatko jelo su kiseline i začini, a pomoći će i gorki sastojci koji će neutralisati višak slatkoće.

