Kako da stari hleb u samo 3 koraka opet postane svež

Ako ste pre par dana kupili lepu veknu hleba, ali niste stigli celu da je pojedete, nemojte je baciti u smeće. S ovim genijalnim trikom hleb će biti ponovo biti kao da je tek kupljen, s finom koricom i toplom sredinom, piše 24sata.

Postupak ‘osvežavanja’ vekne hleba:

1. Prvi korak može izgledati zastrašujuće u početku, ali bez njega hleb ne može dobro da se osveži. Pustite vodu iz slavine, toplu ili hladnu, i stavite pod nju veknu hleba. Pokušajte da ga postavite tako da je donja, ili isečena strana hleba, okrenuta od slavine, to jest da je pod direktnim mlazom gornji deo hleba gde je tvrđa korica. Ako se nakvasili i unutrašnji deo hleba, nema veze.

2. Uključite rernu na 150 do 160 stepeni Celzijusa i mokru veknu hleba stavite na tanjir za pečenje ili direktno na rešetku. Ostavite hleb da se peče šest do sedam minuta, u zavisnosti od veličine, ili u slučaju da je hleb previše mokar, stavite da se peče na deset do dvanaest minuta.

3. Kad izvadite hleb, spolja će biti fino hrskav, a iznutra vruć i mekan. Pritisnite hleb i proverite koliko je mekan.

