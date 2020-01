Kako ispeći savršeno ukusno i sočno meso

Ukoliko ne vodite računa koliko je rerna zagrejana i na koju temperaturu je podešena, može se desiti da meso ostane suvo i ne naročito ukusno. Različite vrste mesa zahtevaju drugačiji tretman.

Da bi meso bilo sočno i ukusno, veoma je važan način pripreme, ali i vreme pečenja. Pre svega bitno je da rerna bude dobro zagrejana. U suprotnom, meso će se osušiti i neće biti dovoljno ukusno. Recimo, svinjsko meso s rebrima (1,5 kg) peče se sat i po na 200°C. Toliko je potrebno da se dobro ispeče i pile, dok će pileći bataci i prsa na istoj temperaturi biti gotovi za 45 minuta.

Ćurka od 2,5 kg peče se dva i po sata na 170°C, a ukoliko je punjena, sat duže. Jagnjeća plećka (2,5 kg) ili but (1 kg) peku se sat i po na 200°C, teleći odrezak na istoj temperaturi 30 do 40 minuta, dok će govedina (1 kg) biti gotova za 40 do 60 minuta na 200°C.