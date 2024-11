Kako odmrznuti meso za 5 minuta: Ovu caku ne znaju čak ni profesionalni kuvari

Zaboravile ste da na vreme izvadite meso, a želite da ga spremite za ručak?

Možete da se poslužite mikrotalasnom, ali onda postoji mogućnost da meso prepečete.

Uzmite dve metalne posude. Jednu okrenite naopako i na nju stavite meso, na koje ćete onda položiti drugu posudu i napuniti je vrelom vodom. Sačekajte samo 5 do 10 minuta i to je to.

Znate li u čemu je trik?

Trik je u tome da metal, naročito aluminijum je odličan provodnik toplote. Voda u loncu koji je na mesu rasporediće toplinu po celoj površini mesa i zato će se brže odmrznuti.

Obavezno primenite ovaj genijalni trik za odmrzavanje mesa.

(Una)

