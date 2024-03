Kako pržiti ribu u tiganju? Trik uz koji se više nikad neće lepiti

Prilikom pripreme ribe često se suočavamo sa problemom da se riba lepi za dno tepsije i raspada tokom pečenja. Kako pržiti ribu u tiganju?

Da biste to sprečili, potrebna vam je samo jedna stvar. Koja? So!

Zašto se riba lepi za tiganj?

Riba se često lepi za dno tiganja zbog sadržaja proteina u ribljem mesu, koji se lepi za vruću površinu tiganja tokom kuvanja. Zbog toga se riba lepi i raspada kada pokušate da je okrenete, što dovodi do neprijatnog iskustva pripreme ove zdrave namirnice.

Kako pržiti ribu u tiganju, a da se ne zalepi?

Jedna od najjednostavnijih metoda je upotreba soli. Proces je lak. Prvo zagrejte tiganj na umerenoj temperaturi.

Važno je da tiganj ne bude prevruća da so ne bi zagorela i da se riba ne bi lepila.

Kada se tiganj zagreje, pospite so po dnu posude. Obavezno ravnomerno rasporedite so po celoj posudi. Ne treba vam puno soli, lepo je rasporedite po celoj površini. Dodajte ribu. Nije neophodno da je solite pre nego što ih dodate u tiganj, jer će so koju ste dodali na dno biti dovoljna da dobijete ukus, piše Citymagazine.si.

Zašto ovaj trik funkcioniše?

So stvara tanak sloj koji sprečava direktan kontakt između ribe i površine tiganja. Ovo smanjuje mogućnost lepljenja i omogućava da se riba ravnomerno prži bez ikakvih problema.

Dodatni saveti za uspešno pečenje ribe na roštilju

Uverite se da je tiganj zagrejana na umerenoj temperaturi pre dodavanja ribe. Previsoka temperatura može izazvati opekotine od soli i dodati neprijatan ukus. Ne preterujte sa solju. Koristite samo umerenu količinu soli da biste izbegli prekomernu slanost. Dok se ribe prže, povremeno ih lagano okrećite hvataljkama. Previše grubo rukovanje može dovesti do njihovog raspadanja.

Dodavanjem soli na dno tiganja, možete stvoriti zaštitni sloj koji sprečava da se riba zalepi i obezbeđuje da se savršeno pripremi.

