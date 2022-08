Koliko dugo mleveno meso može da stoji u frižideru, a koliko u zamrzivaču?

Kupili ste malo veću količinu mlevenog mesa i ne možete sve da iskoristite za jednu pripremu ili ste u zadnji tren odlučili da ipak nećete kuvati nešto s njim i meso je ostalo još jedan dan u frižideru? Saznajte koliko dugo može tako stajati i kako ga je najbolje čuvati.

Kako tvrdi Food Network, sirovo mleveno meso u frižideru može stajati najviše dva dana, a nakon toga ga treba skuvati ili zamrznuti. Najbolje bi bilo da ga držite na najnižoj polici gde je najhladnije i gde sokovi ne mogu kontaminirati ostale namirnice.

Ako ste ga već pripremili, gotovo jelo s mlevenim mesom može stajati tri do četiri dana u frižideru, tvrdi Ministarstvo poljoprivrede SAD-a. Bakterije se, iako sporije, razvijaju i u njemu. Zato je zamrzivač najbolja opcija – tamo može stajati tri do četiri meseca ako je sirovo, dok je rok gotovog dva do tri meseca.

U originalnom pakovanju možete ga držati do dve nedelje, a nakon toga bi bilo dobro da to pakovanje omotate plastičnom folijom kako ne bi ulazio vazduh, prenosi Woman’s Day.

