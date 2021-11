Koliko dugo određena vrsta mesa može da stoji u zamrzivaču

Zamrznite meso na pravi način i kasnije ćete više uživati u ukusnim jelima.

Kupili ste više mesa ali ne planirate odmah da ga iskoristite. Najbolji način za čuvanje sirovog mesa je zamrzavanje. Međutim, nema svaki komad mesa isti rok trajanja, kao ni svaka vrsta mesa. U nastavku pročitajte nekoliko saveta za ispravno čuvanje određenog mesa.

Piletina i ćuretina

Celi pilići i ćurići u zamrzivaču mogu biti do godinu dana. A ukoliko zamrzavate njihove komade poput prsa, bataka, karabataka i krilaca, trebalo bi ih iskoristiti u roku od 9 meseci, dok iznutrice ne bi smele stajati zamrznute duže od 3-4 meseca.

Svinjetina

Sirova svinjetina slično se zamrzava kao govedina i drugo meso. Ako svinjetinu isečete na kockice i smrznete, tako može stajati 4-6 meseci, a pečena 4-12 meseci. Prerađena svinjetina, poput slanine, kobasica, viršli, šunke i slično, može biti u zamrzivaču 1-2 meseca.

Govedina, teletina i jagnjetina

Kada je reč o svježem mesu ono može trajati i nekoliko meseci, zavisno od vrste mesa. Sirovi odresci mogu se čuvati u zamrzivaču šest do 12 meseci. Kotleti, međutim, traju kraće zbog kostiju – od 4-6 meseci. Pečeno meso može biti smrznuto između četiri meseca do godine.

Mleveno meso

Nevezano o kojoj vrsti mevenog sirovog mesa se radi, ne biste ga trebali držati u zamrzivaču duže od 3-4 meseca.

Rok čuvanja mesa u zamrzivaču po vrstama:

Svinjetina s kostima – 4 do 6 meseci

Svinjetina bez kosti – 4 do 12 meseci

Jagnjetina i teletina – 9 meseci

Govedina s kostima – 4 do 6 meseci

Govedina bez kosti – do 12 meseci

Celo pile ili ćurka – 12 meseci

Komadi piletine ili ćuretine – 9 meseci

Mevena ćuretina ili svinjetina – 3 do 4 meseca

Iznutrice – 3 do 4 meseca

Slanina – mesec dana

Kobasice – 1 do 2 meseca

Viršle – 1 do 2 meseca

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.