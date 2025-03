Koliko dugo treba da se dinsta govedina? Profesionalci otkrili kako da uvek ispadne mekana i sočna

Foto: Pexels/Boys in Bristol Photography

Savršena tehnika za postizanje bogatog i intenzivnog ukusa.

Upućeni u dinstanje navode da su najbolji delovi govedine oni koji imaju malo masnoće i vezivnog tkiva, jer se dugim kuvanjem razmekšavaju i daju bogat ukus. Najbolji komadi su plećka, but (gornji deo), vrat, rebra, goveđi rep, ako želite dodatno želatinastu teksturu.

Govedo je govedo, i tu nemoj niko da vas laže. Postoji nekoliko finesa u pripremi dinstanog mesa, koji se moraju poštovati, kako biste bili sigurni da ćete uvek imati dobar rezultat. Odgovarajuća mesa za dinstanje su žilava mesa, teleća rebra i svinjska plećka Meso apsolutno treba iseći na jednake kocke, da bi se ravnomerno skuvalo, a po želji, meso možete blago posoliti i pobiberiti pre prženja. U širokoj, što dubljoj šerpi, kakvih u Srbiji ima puno, zagreje se malo ulja i doda meso u jednom sloju. Sve to treba peći na jakoj vatri dok ne dobije lepu smeđu koricu sa svih strana, tri do pet minuta po svakoj strani.

Savet velikih majstora po pitanju dinstanja je da se ne pretrpava šerpa, jer će se meso kuvati umesto da se zapeče. Kada se izvadi meso, u istoj šerpi bi trebalo propržiti crni luk, sitno seckan ili na listiće, a u to se dodaje šargarepa, celer i beli luk za bogatiji ukus. Kada je povrće omekšalo, dodaje se malo crnog vina, ili vode i sve to promeša da pokupi sve ukusne sokove sa dna šerpe. Meso sa začinima i dodacima treba kuvati lagano na vatri 2 do 3 sata, povremeno mešajući

Eksperti navode da nikako ne treba podizati temperaturu jer sporo dinstanje na tihoj vatri čini meso mekanim, po potrebi ko želi da bude gušće treba da doda kašiku brašna ili pasirani krompir. Za bogatiji ukus savet je da se uvek koristi vino – crno vino daje jači ukus, belo blaže. Kako ko voli. Eksperti inače navode da je dinstanje savršena tehnika za postizanje bogatog i intenzivnog ukusa.

Dinstano meso je delikatno, ukusno i topi se u ustima. Ali, sve to zahteva ne malo hrabrosti i ne mala lična odricanja i žrtve.

