Lovorov list je pravo blago, a nećete verovati, čudesan je i u kolačima!

Potiče sa Mediterana, a koristi se i u gotovo celom svetu

Ako pitate bilo kog kuvara za upotrebu lovorovog lista, svaki će vam reći da je on neophodan za bukvalno svako jelo. On je jedan od najvažnijih sastojaka mnogih jela.

Upravo se lovorov list nalazi na vrhu liste često korišćenih sastojaka, ali i najčešće zanemarenih. Možete ga dodati u supe, sosove, kari, dinstano meso ali i verovali ili ne i u deserte, piše „Martha Stewart“, prenosi ona.rs.

Šta je lovorov list?

Ova biljka poreklom je sa Mediterana i njegovi aromatični listovi se koriste u kulinarstvu već hiljadama godinama. Sveži listovi su tamnozeleni, dok su osušeni maslinastozeleni. Obično su elipsastog oblika sa oštrim krajevima.

Aroma i ukus

Dodavanjem ovih listova, jelo će dobiti slatkastu ali i mirisnu notu, često poput bibera. Možda iznenađujuće, ali „srodnici“ su mu cimet i šafran. Najčešće se koristi u Evropi, na Bliskom istoku, u jugoistočnoj Aziji, na Karibima i u Americi. Njegov dodatak jelima poboljšaće mu ukus i mirisnu notu. Pomaže u balansiranju ukusa dodavanjem gorčine i kiselosti.

Mnoge će iznenaditi, ali lovorov list mnogi koriste i za pripremu panakote, raznih kolačića i kremova jer će u slatkišima dati ukus mente.

I u pićima on može naći svoje mesto i to najčešće u varijantama sa rumom, džinom ili votkom. Neretko je i sastojak nekih koktela.

Naravno, ono što je nama najpoznatije jeste da se često koristi za salamure za kiseljenje, fermentisanu hranu, marinade ali za potrebe sušenja mesa kada se lovorovim listom premazuje. To neće dati poseban ukus ali će sprečiti kvarenje mesa.

Nije istina da nije jestiv, ali zbog njihove teksture i oštrih krajeva, želećete da ih odbacite tokom konzumiranja. On tokom kuvanja neće omekšati, ali se uklanja kako bi se izbeglo da se nađe u tanjiru.

Ukoliko kupujete lovor u kesici, najbolje je da ga prebacite u teglu ili u plastičnu posudu. Čuvajte ih na tamnom i hladnom mestu kako bi održali svežinu i do šest meseci. Izlaganjem toploti, vlagi i direktnoj sunčevoj svetlosti može dovesti do toga da brže izgube ukus. Da biste obezbedili još bolji ukus, možete ga čuvati u zamrzivaču i do tri godine. Imaće identičnu aromu i ukus kao da ste ga upravo kupili u prodavnici, prenosi ona.rs.

