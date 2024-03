Male cake koje će vaš šlag učiniti ukusnijim: Iskusni poslastičari ih uvek primenjuju

Umetnost mućenja šlaga i nije posebno teška i ne zahteva određene veštine. Međutim, ako ste od onih koji uvek želite bolje i više predlažemo vam da primenite male cake. Dobićete šlag kao iz poslastičarnice, neodoljivo ukusan.

Tajna je u dodavanju kiseline i masti, zapravo potrebna vam je kisela pavlaka.

Ne samo da će ona pomoći da se šlag stabilizuje, već će i sprečiti da se on brzo opusti i rastopi, a to znači da možete da ga napravite i do 4 sata unapred ukoliko želite da ukrasite tortu za posebnu priliku.

Takođe, ona će dati lepši i puniji, blago osvežavajući ukus, što je odličan kontrast za slatke letnje deserte. Količina koju treba da dodate je vrlo jednostavna. Na svakih 250 ml šlaga dodajte 4 kašike kisele pavlake, a zatim umutite kao i uobičajeno, piše Stvar ukusa.

Iznenadićete se koliko će mu kisela pavlaka dati čvrstinu i koliko će biti lakše da dekorišete tortu. Pritom, ukoliko tortu iznesete na trpezu za neku posebnu priliku ne morate da se bojite da će se šlag opustiti, a vaša poslastica izgledaće kao iz najlepše poslastičarnice.

