Misterija rešena: Dodaje li se ulje u vodu tokom kuvanja testenine?

Kuvanje testenine treba da bude lako, ali – nije, neko je prekuva, a nekom, pak, ispadne sirova.

Na stranici Siciliangirl.com objavljen je odličan recept kako pravilno kuvati testeninu, a rešena je i misterija da li u vodu treba dodati ulje.

Za početak, potrebno je mnogo vode, što znači pet do šest litara vode za pola kilograma testenine. „Ako ne koristite dovoljno vode, testenina će postati gumena jer njeni prirodni skrobovi nisu pravilno razređeni. Dodavanje soli je obavezno! Voda u kojoj se kuva pasta treba da bude slana kao more“, otkrila je profesionalni kuvar i italijanski stručnjak za hranu Ketrin.

Nakon što voda provri se dodaje so, a zatim se dodaje testenina. Sve to treba mešati minut-dva. Sada dolazimo do ključnog trenutka kada bi mnogi dodali maslinovo ulje u vodu, ali Katarina kaže da to ne treba činiti.

Treba li dodati ulje u vodu sa testeninom?

„Nemojte dodavati ulje! Umesto toga, promešajte testeninu odmah nakon što je stavite u ključalu vodu kako biste sprečili da se zalepi za dno tiganja i jedno za drugo. Dodavanje ulja samo će obložiti testeninu i sos se neće dobro zalepiti za nju“, upozorila je ona.

Čuvena američka kuvarica istarskih korena, specijalizovana za italijansku i italijansko-američku kuhinju, Lidija Bastijanič, rekla je jasno i glasno: „Nemojte – ponavljam, nemojte – dodavati ulje u vodu za kuvanje testenine! To je naređenje!“.

Ona je objasnila da dodavanje ulja u vodu može učiniti testeninu lepljivom jer će se ulje odvojiti od nje tokom kuvanja. Osim toga, prilikom ceđenja, ulje će se isprati i sa sobom poneti sav skrob. „Povremeno mešanje testenine pomoći će da se ne zalepi“, otkrila je Lidija.

Za mnoge ljude vreme kuvanja testenine zadaje glavobolju, a najbolje je ne pratiti vreme koje je naznačeno na pakovanju testenine, morate probati, prenosi Net.hr. Ako je mekana i ne deluje sirova, ali je i dalje čvrsta, odnosno „al dente“ – gotovo je!

Poznati italijanski kuvari kažu da testeninu ne treba ispirati vodom, jer ćete tako ukloniti skrob iz nje, a onda neće upijati sos koji ste skuvali. Dakle, samo dobro procedite i dodajte u činiju sa sosom, dobro promešajte i to je to.

