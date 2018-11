Najčešće greške pri čuvanju hrane

* loše podešena temperatura frižidera

* nepodesno čuvanje, suviše dugo držanje u frižideru

* sveža i kuvana hrana stoje zajedno, umesto odvojeno

* svako otvaranje i ostavljanje vrata povećava temperaturu u frižideru

Meso i riba

Svo sveže meso i ribu čuvajte u pakovanju iz prodavnice, jer se otvaranjem pre vremena ovi proizvodi mogu brže pokvariti. Za svaki slučaj, ovako upakovanu ribu stavite na tanjir, ako je pakovanje u nekom delu probušeno da bi se sprečila curenja po frižideru. Ukoliko ste kupili fabrički neupakovano meso, ono se odmah mora potrošiti ili zamrznuti.

Mlečni proizvodi

Ne držite mleko u vratima frižidera, tamo je toplo, pokvariće se brže.

Jogurt, krem sir i mleko uvek držite u ambalaži u kojoj ste ih kupili. Ukoliko mleko prespete u bokal, a krem sir u posudu za posluživanje nikako ih nemojte vraćati nazad, već ih prekrijte providnom folijom i tako odložite u frižider.

Kačakvalj do otvaranja držite u originalnom pakovanju. Nakon otvaranja obmotajte ga providnom folijom.

Voće i povrće

Voće i povrće uvek odlažite odvojeno: jabuke sa jabukama, šargarepe sa šargarepama. Voće i povrće imaju specifične mirise i sokove pa ukoliko ih čuvate sve zajedno oni se pomešaju. Tada namirnice gube pravi ukus i brže se kvare.

Čuvajte ih u plastičnim kesama, tako da im sredina uvek bude vlažna. Međutim nemojte ih vezivati, neka kese budu bar malo otvorene da bi ipak vazduh mogao da cirkuliše i tako sprečite da se brže stvara buđ.

Nikako ne perite voće i povrće ukoliko nećete odmah da ih jedete. Ukoliko ih operete pa odložite ove namirnice će se brže pokvariti.

Ostaci obroka

Ostatke hrane uvek čuvajte u hermetički zatvorenim posudama ili kesama. Ako imate veću količinu hrane, odlažite je u više manjih posuda kako bi se ona brže ohladila.

Nemojte nikada pretrpavati frižider jer hladan vazduh mora da cirkuliše. Ukoliko u njega stavite previše stvari namirnice se neće brzo ohladiti.

Vreme čuvanja hrane u frižideru:

Mleveno meso, sveže pileće meso ili riba – moraju da se iskoriste istog ili najkasnije sledećeg dana. Meso u komadu može da ostane dva do tri dana, kuvano dva dana. Jelo sa kuvanim mesom može da se drži u frižideru dva dana, a sa pilećim, ćurećim ili ribom – do sutradan.

Mlad sir će ostati svež do nedelju dana, a zreo sir do mesec dana.

Jaja u originalnom pakovanju mogu da ostanu sveža četiri nedelje.

Povrće sadrži veliku količinu vode (80-90 odsto). Što je procenat vode veći, to je osetljivije na čuvanje. U suvom okruženju, povrće brzo izgubi svežinu, ali može da se osveži brzim potapanjem u vodu.

– Povrće čuvati u plastičnim kesama ili kutijama, ili odeljcima koji su za to namenjeni.

– Paradajz treba držati odvojeno od zelene salate, krastavaca i peršuna – jer on, kao i jabuka, oslobađa gas etilen, koji pospešuje zrenje i starenje, pa će ostalo povrće brzo da požuti i izgubi svežinu.

-Pečurke će se duže očuvati ako se stave u platnenu ili papirnu kesu ili kartonsku kutiju.

– Luk i krompir staviti na hladno i provetreno mesto, a ne u frižider. Krompir bi trebalo da se drži na tamnom mestu, jer svetlost menja boju površine u zelenu, što dovodi do toga da postane gorak – jer sadrži solanin, materiju koja je otrovna u velikim dozama. Male zelene površine mogu da se otklone, ali ako je ceo krompir zelen – mora da se baci.

Voće sadrži visok procenat vode i osetljive komponente ukusa, što otežava njegovo čuvanje. Svo voće može da se čuva u frižideru, na temperaturi plus četiri stepena, dok banane i tropsko voće treba čuvati na plus deset stepeni.

– Većina voća ostane sveža ako se stavi u frižider neoprana, neoljuštena, u komadu, i to u plastičnoj kesi ili odeljku za voće i povrće. Nemoguće je tačno reći koliko dugo može da se čuva određena vrsta voća, jer to zavisi od mnogih faktora – kao što su svežina i kvalitet u trenutku kupovine. Generalno, svežina voća u frižideru se održava oko tri dana, dok jabuke, kruške i citrusno voće ostaju sveži i znatno duže.

– Nezrelo voće može da se stavi u frižider i tako odloži zrenje, dok stono voće – kao što je jabuka, kruška, banana… može da ostane na sobnoj temperaturi da sazri, pa tek onda da se stavi u frižider.

– Hlađenjem, banane mogu da potamne, ali to neće uticati na njihovu svežinu.

– Kajsije, borovnice i trešnje mogu da ostanu sveže tri dana, maline dva dana, jagode jedan do dva dana.

– Jabuke, kruške i šljive oslobađaju gas etilen, koji pospešuje zrenje, starenje i propadanje ostalog voća i povrća, pa ih treba držati posebno, u papirnoj ili plastičnoj ambalaži.