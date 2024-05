Namirnice koje pripremamo na potpuno pogrešan način: Srbi prave veliku grešku sa jajima i kobasicom

Kobasica, jaja i slanina su namirnice koje su često na meniju za doručak. Srbi ih prosto obožavaju, ali u većini slučajeva pogrešno ih pripremaju.

Istina je da je doručak najvažniji obrok u toku dana i da ne bi trebalo da postoje neko ograničenje u namirnicama koje bismo smeli da koristimo, ali se dešava da pravimo i neke neklasične greške, piše „Healthy gem“. Koji su to kulinarski trikovi koje treba da savladamo?

Hladna jaja

Jaja su namirnica koja igraju veliku ulogu u našoj ishrani i neretko se nađu kao prvi izbor za doručak. Kada ih spremamo, najčešće ih direktno uzimamo iz frižidera, ali to nije dobra ideja. Sve namirnice treba da budu na sobnoj temperaturi pre njihovog korišćenja.

Bilo da ih direktno pržite u tiganju ili ćete da ih iskoristite za palačinke, kolač ili nešto treće, ukoliko koristite jaja sobne temperature, testo koje zamesite će biti mekše i toplije.

Tvrde palačinke

Ukoliko želite da pravite palačinke, nemojte ih dugo mutiti jer će to dovesti do tvrđeg testa, a to nikako ne želite, zar ne? Preterano mešanje testa stvara više glutena u testu, zbog čega će se palačinka peći više kao hleb. Ne brinite ako ostane i neka grudvica više u testu.

Slanina sobne temperature

Situacija je ista kao i za jaja: bolje da odstoji 15 minuta van frižidera nego da je direktno ubacite u tiganj. Beli deo slanine će ostati hladniji od dela gde je meso, pa kad ubacite u tiganj, oba dela će imati istu temperaturu i lepše će se ispržiti.

Kajganu prvo umutite

Savršena kajgana je ona koja ima dovoljno „vazdušnih pahulja“ koje se tope u ustima. Da biste to postigli, najbolje je da prvo umutite jaja u činiji, pa onda prespite sadržaj u tiganj. Na taj način u jaja „ulazi vazduh“, a ujedno mućenje omogućava da se lepo sjedine belance i žumance.

Ne bockajte kobasice

Obično pre prženja kobasica zasečemo ih na jednom mestu ili na više tačaka ili ih samo bocnemo viljuškom kako bi izašla mast, ali to ne bi trebalo da radimo. Razume se da su kobasice masne i sočne i to je ono po čemu su jedinstvene. Pustite ih da se isprže takve kakve jesu. Ako puknu pri pečenju, znajte da je temperatura ringle prejaka.

