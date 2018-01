Nikada, ali nikada nemojte dodavati ulje kada kuvate testeninu

Spemanje testenine ne iziskuje mnogo umeća. Međutim, postoje neki trikovi kako da vam jelo uvek ispadne sjajno, a da se pasta ne lepi i ne bude gnjecava.

Kulinarski stručnjaci savetuju da u vodu u kojoj kuvate testeninu dodate so, ali dodate li u vodu i ulje, upropastićete sav trud. Evo i zbog čega.

Neki ulje dodaju misleći da će ono sprečiti da se testenina tokom kuvanja zalepi. Međutim, osnovno pravilo nauke je da se voda i ulje ne mešaju. To će dovesti do toga da sasvim mala količina, ako uopšte imalo, dospe u dodir sa testeninom tokom kuvanja. Ulje će se najverovatnije zalepiti za testeninu nakon što je procedite, a to će kasnije sprečiti da se sos kojim prelijete pastu izmeša lepo sa njom.

Kako bi ipak sprečili lepljenje testenine tokom kuvanja, eksperti savetuju da je kuvate u velikim šerpama i u mnogo vode, kako bi imala prostor da se ‘kreće’. Možete je i mešati, čim je stavite u šerpu i kasnije još nekoliko puta, a sos obavezno dodajte dok su i on i testenina vrući, ili ostavite malo vode u kojoj ste kuvali pastu kako bi je pre serviranja omekšali.