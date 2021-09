Nikako pored luka: Izbegnite ove greške i krompir će vam trajati mesecima

Krompir je krtolasto povrće poprilično dugog roka trajanja, naročito kada se pravilno skladišti. Ključ čuvanja krompira je u suvom i hladnom mestu, kao što su kuhinjski ormarić, podrum i ostava, u papirnatoj kesi ili kartonskoj kutiji. Na taj način sprečiće se njegovo klijanje, poprimanje zelene boje ili truljenje.

Kako čuvati krompir

Premda krompir ne treba stavljati u frižider, on će ipak najduže trajati ako ga čuvate na hladnom i tamnom mestu. Tačnije, na mestu gde se temperatura kreće do 10 stepeni i s vlagom od 90 do 95 posto. Prema tome, podrum bi bio idealno mesto za čuvanje krompira i tamo će potrajati danima, ako ne i mesecima.

Ali, šta u slučaju ako nemate podrum? Ne brinite, uz ove ključne savete za skladištenje krompira podrum uopšte nije potreban.

Krompire držite podalje od sunčeve svetlosti

Ne držite krompir na otvorenom na radnoj površini. Čuvajte ih u fioci, u korpici, u ormaru, u papirnatoj kesi…na bilo kojem mestu koje je mračno, a krompiri bi trebalo bez problema da potraju jednu do dve nedelje. Providna plastična kesa, poput one u kojoj ste ga doneli kući iz prodavnice ili pijace, zapravo nije idealna za čuvanje krompira, koji je, premda to često zaboravljamo, biljka. Izložen sunčevoj svetlosti, krompir će učiniti fotosintezu i postaće zelen, a na kraju će se smežurati i istruleti. Ali, pripazite da krompire ne sklonite predobro, na primer na samo dno fioke, pa na kraju potpuno zaboravite na njih narednih nekoliko meseci.

Osigurajte im protok zraka

Krompir je najbolje držati u papirnatoj, mrežastoj ili platnenoj kesi, a u obzir dolaze mesta za čuvanje sa dobrim ventilacionim rešenjem. Naime, krompiri ispuštaju ugljen-dioksid i vodu u obliku pare, pa bez dobrog protoka vazduha za tren oka će se naći u vlažnom okruženju. Ako želite da ih čuvate u plastičnoj kesi, pobrinite se da nije čvrsto zavezana i stegnuta.

Krompire ne držite pored luka

Neretko ova dva povrća držimo jedno pored drugog, ali to nije dobra odluka. Naime luk podstiče krompir na klijanje, a isto se događa ako ga držite zajedno s avokadom, bananama i jabukama.

Izbegavajte topla mjesta

Čak i ako nemate hladnije mesto za skladištenje od svoje kuhinje, pazite da izbegnete najtoplija mesta u prostoriji: ne čuvajte krompir pored rerne, ispod sudopere ili iznad frižidera. Kad je toplije od idealne temperature skladištenja, krompir će početi da klija. Ali, ni izuzetno hladna mesta nisu dobar izbor, pa krompir nikada ne držite u frižideru. Naime, metabolizam krompira se na hladnijim temperaturama menja na komplikovan način što rezultira razgradnjom skroba na šećere. To znači da će krompir ostavljen u frižideru s vremenom imati slađi okus, a kad se skuva, veća je verovatnoća da će poprimiti neprimamljivu smeđu nijansu.

Kako prepoznati pokvareni krompir

Ako se pitate da li vam se krompir pokvario, potražite nekoliki jednostavnih znakova – plesan, crne mrlje i meke tačke lako se otkrivaju. Bendžamin Čapman, vanredni profesor i stručnjak za bezbednost hrane na Državnom univerzitetu Severna Karolina, takođe preporučuje izbegavanje konzumiranja krompira koji je naboran, mekan ili smežuran. Možda takav krompir nije štetno jesti, ali razmišljate da tako jedete bilo koju drugu pokvarenu namirnicu, poput banana ili jabuka. Ukus i tekstura neće biti u najboljem redu i jednostavno su neprivlačni.

Što se tiče zelenog krompira, dr. Čapman kaže da je to znak da je krompir bio izložen prevelikoj količini svetlosti te da će imati gorak ukus, a može čak iziritirati sistem za varenje.

