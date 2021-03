OPREZ: Meso u zamrzivaču NE SME da stoji dugo!

Ako u zalihama imate velike količine mesa, potrebno je znati koliko vremena to meso može stajati u zamrzivaču, kako bi bilo što zdravlje prilikom konzumiranja.

Idealna temperatura zamrzavanja je minus osamnaest stepeni jer se tako sprečava rast mikroorganizama i aktiviraju se svi mikrobi, poput bakterija koje se inače nalaze u hrani.

Iako stručnjaci kažu da je sigurno meso zamrznuti u originalnom pakovanju, za zamrzavanje duže od dva meseca preporučuju umotavanje mesa plastičnom folijom ili spremanje u plastičnu vrećicu za zamrzavanje, a možete ga i jednostavno staviti u plastičnu vrećicu zajedno s originalnim pakiranjem, savetuje tuzlanski.ba.

Prema FDA-i, američkoj Agenciji za hranu i lekove, pile u zamrzivaču može biti i do godinu dana. Ako zamrzavate komade, poput pilećih prsa, bataka i krila, savetuje se korišćenje u narednih 10 meseci. Iznutrice pak ne bi trebalo čuvati više od tri ili četiri meseca. Kada se radi o svežem mesu, poput govedine, teletine i jagnjetine, ono može stajati i po nekoliko meseci u zamrzivaču, zavisno od vrste mesa.

FDA preporučuje da se sirovi odresci u zamrzivaču čuvaju od šest do dvanaest meseci, a kremenadle, zbog kostiju, mogu stajati nešto kraće, od četiri do šest meseci. Pečeno meso može se čuvati od četiri meseca do godine dana. Za sirovu svinjetinu vrede slična pravila kao i za govedinu.

Prerađena svinjetina, poput slanine, kobasica, viršli i šunke, ne bi se smela čuvati u zamrzivaču duže od jednog ili dva meseca. Nezavisno o kojoj vrsti mlevenog mesa je reč, ne bi trebalo da se čuva duže od tri ili četiri meseca. Ako nekada poželite da napracite više kuvanog mesa kako biste ga spremili u zamrzivač, zapamtite da kuhano meso u zamrzivaču ne održava kvalitetu i svežinu na isti način kao i sirovo meso.

Prema FDA-i kuhano meso i riba u zamrzivaču se mogu čuvati tri do četiri meseca, dok se druge vrste mesa, to jest njihovi ostaci, ne bi trebali čuvati duže od dva ili tri meseca. Riba i plodovi mora pomalo su komplikovani kada se radi o pravilima zamrzavanja.

Nemasna riba, poput tune, u zamrzivaču može stajati od šest do osam meseci, dok masna riba, poput skuše i sardine, može stajati puno kraće, od dva do tri meseca. Ostali sveži plodovi mora, poput škampa, lignji i rakova, u zamrzivaču trajate od tri do šest meseci.

