Otkrivamo tajnu SAVRŠENO hrskave slanine

Ko ne voli za doručak da jede ukusnu i hrskavu slaninu? Ali mnogi ljudi greše u načinu njene pripreme, pa im ne ispadne kako bi želeli.

Savršenu slaninu za doručak dobićete ako pazite i na teksturu i na ukus, a možete je napraviti i na šporetu, u mikrotalasnoj ili u rerni.

Ako pržite slaninu za jednu ili dve osobe, uzmite šnitu ili dve u mesari ili u marketu. Velika pakovanja koja ne potrošite samo će se osušiti.

Da bi se meso i masnoća u slanini ravnomerno ispekli moraju biti na istoj temperaturi.

Ostavite šnite slanine na sobnoj temperaturi 15 minuta jer će se tako kasnije ravnomernije ispržiti.

Nikako nemojte natrpavati slaninu u tiganj već je slažite jednu pored druge. Slanini je potreban prostor da bi se lepo i ravnomerno ispržila.

Prženje slanine na previsokoj temperaturi od samog početka može da dovede do toga da je prepečete.

Mast od slanine nemojte baciti jer je idealna za prženje krompira, dodavanje supama ili za pripremu kukuruznog hleba.

Najbolji tiganj za slaninu je od livenog gvožđa.

Jedan sloj slanine stavite u hladan tiganj, pa pecite na srednje niskoj vatri. Tako ćete izvaditi puno masnoće iz slanine, a za to treba vremena.

Slaninu povremeno okrenite i neka se ravnomerno peče.

S obzirom na to da se većina tiganja ne zagreva ravnomerno, slaninu premestite na drugi deo tiganja kada je okrenete.

Kad je gotova prebacite na tanjir obložen papirnatim ubrusom da upije višak masnoće.

Izlijte mast iz tiganja u neku posudu, najbolje lončić, kako bi se u potpunosti ohladila.