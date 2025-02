Ovaj recept za čorbu iz bivše Jugoslavije su svi zaboravili a toliko je ukusna i prosto okrepljuje srce!

Ako se nađete u Sloveniji, obavezno svratite u neku lokalnu kafanu i uživajte u tanjiru toplog, mirisnog ričeta. Ova supa, nekada nezaobilazan deo domaće kuhinje širom bivše Jugoslavije, vraća nas u prošlost svojim bogatim ukusom i jednostavnošću, prenosi citymagazine.rs.

Ričet je jelo koje su s ljubavlju pripremale naše bake, a po načinu pripreme podseća na današnji pasulj. Ipak, ono što ga čini posebnim su dva ključna sastojka – ječam i beli luk – koji ovoj supi daju specifičnu aromu i teksturu.

Ako ste ljubitelj pasulja, gotovo je sigurno da će vas ričet osvojiti već na prvi zalogaj. Isprobajte ovaj zaboravljeni recept i unesite duh tradicije u svoju kuhinju!

Sastojci:

– 250 g ječma (oljuštenog)

– 2 do 3 šargarepe

– komad celera

– peršun (koren i zeleniš)

– 1/2 luka

– 1 do 2 čena belog luka

– lovorov list

– 1 praziluk

– malo karfiola

– pasulj

– so i biber

– sušena svinjska kolenica, može se koristiti i kobasica

Priprema:

Operite ječam i potopite ga preko noći (ili barem nekoliko sati). Stavite da se kuva u većem loncu, jer ćete dodati još i manju svinjsku kolenicu ili drugo parče dimljenog svinjskog mesa, šargarepu iseckanu na kockice ili rendanu, koren celera i peršuna, sitno seckani crni i beli luk i lovorov list.

Lagano posolite i kuvajte oko sat i 15 minuta, pa dodajte isečen praziluk i karfiol isečen na cvetove, kuvajte još 15 minuta, umešajte malo kuvanog pasulja (može i iz konzerve), pospite peršunom i – gotovo!

Meso nasecite i poslužite posebno ili vratite u jelo koje je sada gotovo.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

