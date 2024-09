Ovaj trik kuvara oduševio je 5 miliona ljudi: Spakovao je tortu za tren, a nije pokvario glazuru

Ljudi na mrežama bili su oduševljeni ovim njegovim savetom.

Nakon uskršnjih praznika verovatno će vam ostati kolači ili torte koje želite da sačuvate. Većina domaćica za čuvanje koristi plastične posude što najčešće za posledicu ima da potpuno pokvarite šlag ili čokoladnu glazuru.

Na internetu postoje brojni trikovi kako da to izbegnete, a ono što je pokazao ukrajinski kuvar Anatolij Dabrovolski iznenadilo je sve. On je za pakovanje parčeta torte koristio providnu plastičnu foliju, ali ne onako kako je većina nas koristi, jer tako dolazi do situacije da se folija zalepi za kolač i potpuno uništi glazuru, prenosi Srećna Republika.

Tanjir i providna folija

Kako je u viranom snimku koji je videlo više od 5 miliona ljudi, on je praktično pokazao kako da izbegnete situaciju da vam se providna streč folija zalepi i uništi kolač.

Sve što vam je potrebno je tanjir na kome je jedno ili više parčadi torte i plastična folija.

Kuvar je najpre zakačio foliju zakačiti uz ivicu tanjira, a potom ga lagano obmotao oko tanjira, vrh je pritisnuo i vezao praveći vazdušni balon oko kolača.

Mnogi na mrežama bili su oduševljeni ovim trikom nazivajući ga genijalnim.

-Kako mi ovo nikad ranije nije palo na pamet.

-Tako jednostavno, a tako genijalno.

-Zašto komplikujete, jednostavno pojedite tortu.

-Koliko shvatam poenta je da imate što više vazduha oko samog kolača kako bi se sprečili lepljenje folije.

-Ovo me podseća na ona stara, plastična zvona za torte i kolače, samo što se pravi od folije. I ne mora posle da se pere, skinete foliju i bacite.

