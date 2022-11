Ovako još uvek niste SECKALI BELI LUK, počnite odmah!

Seckanje belog luka nije nešto što svi volimo. Ipak, beli luk je neizostavni deo naše, ali i internacionalne kuhinje, koriste ga na svim meridijanima.

Ipak, nedavno je francuski TikToker objavio jedan krajnje neobičan način seckanja luka, koji je izazvao oduševljenje jednih, ali i kritike drugog dela publike.

Naime, u video klipu, koji ima pet miliona pregleda, on je pokazao kako je za sečenje luka iskoristio tupi deo noža! I dok neki obično beli luk prvo zgnječe, pa ga iseckaju, Karl tvrdi da on to sve odjednom odradi. Kada pogledate snimak uverićete se da izgleda veoma jednostavno, nešto što biste mogli odmah isprobati:

Komentari na ovaj video su prilično raznovrsni. od odobravanja pa sve do kritike da nije reč o sečenju već običnom drobljenju luka.

