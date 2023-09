Ovako se prave najlepše knedle za supu: Biće vazdušaste i neće se raspadati, a tajna je u 2 sastojka

Svaka domaćica kada krene da kuva nauči da pravi supu koja je poprilično jednostavna, ali knedle za supu umeju da budu komplikovane. Često ispadnu tvrde ili se raspadnu, ali u moru recepata za savršene knedle predlažemo vam jedan od najboljih.

Uspeva iz prve, a tajna je u dva najobičnija sastojka.

Obavezno u smesu za knedle dodajte jogurt i istopljenu mast, jer će tako one biti mekane i neće se raspadati i lepiti. I još jedna stvar je bitna kod pripreme knedli, a to je jaje uvek mutite razdvojeno, a to znači belance i žumance zasebno.

Sastojci:

50 g kukuruznog brašna

40 g griza

80 ml jogurta

1/4 kašičice soli

prstohvat šećera

1 jaje

1 kašika masti

Priprema:

Odvojite žumance i belance, pa žumance umutite sa šećerom. Belanca posolite i umutite u čvrst šne, pa u njega dodajte žumance. Lagano sjednite i sipajte jogurt, prosejano kukuruzno brašno i griz, istopljenu mast i lepo promešajte. Uzmite dve kašičice i stavite smesu između, pa oblikujte knedle. Sipajte u supu i kuvajte.

(Stvar ukusa)

