Ove greške svi pravimo, a UNIŠTAVAJU ukus hrane

Sečete tupim nožem, ne stavljate šerpu da se zagreje pre nego što počnete da kuvate, sve začine stavljate odjednom ili na kraju… Čini se nevažnim, ali su sve ovo sitnice koje utiču na kvalitet pripremljenog obroka

Ukoliko uživate u eksperimentisanju u kuhinji, ali često niste zadovoljni kako je jelo ispalo, imamo rešenje za vas. Naime, profesionalni kuvari nam otkrivaju kako izbeći najčešće greške. Pročitajte savete koje vam donosimo i vaši kulinarski eksperimenti će postati bolji.

1. Ne dopuštate mesu da odstoji pošto ga spremite

Ovo je jedna od najčešćih grešaka u kuvanju. Naravno, veoma je teško odoleti šnicli koja izgleda neverovatno ukusno, ali se ipak uzdržite. Naime, ukoliko je ostavite bar pet minuta, sokovi će se ravnomernije rasporediti u mesu, te će meso biti neverovatnog ukusa i savršene teksture.

2. Stavljate previše namirnica u šerpe i lonce

Ukoliko pripremate hranu za veći broj ljudi, javlja se problem – šerpe i lonci su premali, ali ipak uspevate da ih napunite svom potrebnom hranom. Međutim, u prepunim loncima i šerpama toplota ne može jednako da se rasporedi, što rezultira lošijim kvalitetom hrane. Uvek je bolje pripremati dve ture jela i tako se pobrinuti da sve bude savršeno. Photo by Ezequiel Garrido on Unsplash

3. Meso vadite direktno iz frižidera pre pripreme

Možda mislite da držanje mesa u frižideru do pred samu pripremu čini da ono bude sveže, ali, nažalost, to rezultira i lošijim kvalitetom kuvanja. Hladna hrana će se kuvati neujednačenije, pa je najbolje ostaviti meso ili ribu da odstoji oko 30 minuta i dobije sobnu temperaturu pre nego što ih stavite na roštilj ili u tiganj.

4. Ne dopuštate posuđu da se ujednačeno zagreje

Zauzeti ste, gladni ili želite da završite što pre kuvanje i zato stavljate tiganj ili šerpu na šporet, uključujete ringlu i počinjete sa spremanjem. Ipak, to se tako ne radi. Bolje je da pustite posuđe da se zagreje pre kuvanja oko pet minuta. Na taj način će biti ujednačeno zagrejani i dovoljno topli za pravilno kuvanje.

5. Koristite tup nož

Možda smatrate da oštri noževi mogu izazvati nevolje u kuhinji, ali je mnogo veća verovatnoća da ćete se povrediti koristeći tup nož jer ćete zbog toga koristiti veću silu, pa se može desiti da vam isklizne i povredi vas. Pored toga, teško je obaviti posao tupim nožem, te ih redovno oštrite.

6. Sve začine dodajete pred kraj

Mnoge domaćice dodaju sve začine na kraju i ne probaju jelo tokom spremanja sve dok ono nije skoro gotovo, međutim, tada se malo šta može promeniti. Zato je bitno da sve začinjavate malo-pomalo tokom kuvanja i probate jelo što češće.

7. Neprekidno okrećete meso na roštilju

Da li znate koliko puta bi trebalo da okrenete meso da bi bilo savršeno pečeno? Jednom – to je jedini tačan odgovor. Dakle, nemojte prevrtati hranu svakih nekoliko minuta. Uradite to jednom i to kako treba.

8. Koristite pogrešnu vrstu ulja

Različite vrste ulja imaju različite tačke isparavanja, te su namenjene korišćenju na različitim temperaturama. Maslinovo ulje i puter su savršeni za niže temperature, te ih možete koristiti ako kuvate na umerenoj vatri. Za visoke temperature najbolji izbor su ulje kikirikija, avokada i mast.

9. Ne držite se recepta

Eksperimenti u kuhinji su zabavni, ali ne i ako želite da napravite neki specijalitet ili poseban desert. U tom slučaju je praćenje recepta obavezno. Ukoliko ipak želite da date svoj pečat jelu, podelite ga na dva dela i zatim jedan deo pripremite prema receptu. Na ovaj način ćete imati šta da date gostima ili porodici ako nešto ne ispadne kako treba.

10. Pokušavate da popravite upropašteno jelo dodavanjem još sastojaka

Kada shvatite da jelo koje pokušavate da pripremite nije uspelo, jednostavno ga bacite. Naime, ukoliko pokušate da ga popravite dodajući nove sastojke, najverovatnije ćete samo protraćiti još namirnica, vremena i energije, a jelo ćete ipak baciti. Naučite nešto iz svega i nastavite.

