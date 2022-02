Ove greške u kuvanju svi često pravimo, a toga nismo ni svesni

Vrlo često, navika, brzina ili čak neki mitovi u koje smo verovali kada je reč o pripremi nečega, čine da nam jela nisu tako ukusna kao što ste očekivali.

Ovo su najčešće greške koji svi pravimo tokom kuvanja, a da toga nismo ni svesni:

1. Kuvanje mesa koje je tek izašlo iz zamrzivača

Vrlo je uobičajeno videti ljude kako vade komad mesa iz zamrzivača i stavljaju ga na vatru, u rernu ili na roštilj. To je velika greška, jer će meso, iako se može činiti da je kuvano spolja, iznutra biti sirovo. Meso je poželjno izvaditi iz zamrzivača veče pre spremanja. Možete ga staviti i u frižider do 24 sata pre kuvanja kako bi prošlo dovoljno vremena da se odmrzne.

2. Istim nožem sečete svu hranu

Ako mislite da štedite posao koristeći samo jedan nož za sve, varate se. Korišćenje odgovarajućeg noža za određenu stvar ceo proces čini lakšim i bržim. Za sečenje mesa odlučite se za veliki nož; za povrće, voće, pa čak i živinsko meso bez kostiju, odlučite se za mali nož; za sečenje hleba idealan je nazubljeni nož.

3. Mešanje sveže pripremljenog pirinča

Neki ljude greše kada sveže skuvani pirinač počnu da mešaju jer onda on bude još lepljivija. To je zato što se mešanjem pirinča oslobađa skrob, a i zrna se lome.

Tokom kuvanja nemojte mešati pirinač. S druge strane, ne zaboravite da koristite pravu količinu vode – uopštena razmera je jedna šoljice vode za 1/2 šoljice pirinča, zavisno od vrste. Pričekajte da pirinač bude gotov, bez konstantnog mešanja. To je u proseku za beli pirinač 15 do 25 minuta, a za integralni oko 45 minuta.

4. Sečenje odreska odmah čim je gotov

Osim što meso začinimo čim ga izvadimo iz frižidera, druga vrlo česta greška je sečenje mesa čim se pečenje ili prženje završi. Preporučuje se da se meso ostavi kako bi se odmorilo nekoliko minuta nakon što ste ga izvadili iz rerne ili sklonili s vatre jer toplota u mesu obezbeđuje sočnost mesa.

5. Korišćenje pogrešne vrste ulja

Nisu sva ulja za kuvanje ista. Neka su savršeni za prženje i pečenje, dok druga poprimaju užegao ukus ako se koriste na visokim temperaturama. Čisto maslinovo ulje tamnije je boje i jačeg ukusa te je idealno za pripremu umaka i prženje na niskim temperaturama. Međutim, nije ga baš dobro koristiti za veće temperature.

Biljna ulja, poput suncokretovog ulja, najprikladnija su za prženje i pečenje. Ulje repice potiče iz uljane repice i može se koristiti za pečenje, roštiljanje i prženje.

6. Stavljanje sastojaka u šerpu dok je voda još hladna

Druga česta greška je stavljanje hrane u posudu dok je još hladna, zbog čega će ona apsorbovati više masti. Idealno je uvek vodu zagrejati, sipati ulje i, dok se zagreva, dodati sastojke.

7. Ne probate hranu dok se kuva

Nema ništa loše u isprobavanju hrane dok kuvate, sve dok postoje idealni higijenski uslovi. Važno je proveriti da li je preliv dobar, meso, testenina ili bilo šta što pripremate. To vam omogućava da izbegnete grešaka i daje vam vremena da ispravite i popravite svoj recept.

8. Dodavanje ulja (bilo kojeg ulja) u vodu u kojoj ćete kuvati testeninu

Ovo je mit koji treba odmah razbiti. Dodavanje ulja u vodu za testeninu može testeninu da učini težom, što otežava posle lepljenje sosa. To je zato što se mast ne meša s vodom.

9. Bacanje vode u kojoj se kuvala testenina

Obično prospemo vodu u kojoj se kuvala testenina. Ovo je velika greška, jer se ova voda koristi kako bi sos bio konzistentniji i ukusniji. Stoga se preporučuje da sačuvate ovu tečnost u posudu i pomešate je s sosom, koji će postati gušći.

10. Sečenje luka na pogrešan način

Suze vam oči kada sečete luk? To se događa kada ga isečete na kriške, čime razbijate ćelije i izazivate oslobađanje gasova koji, u kombinaciji sa suzama, uzrokuju peckanje očiju.

Srećom, postoji rešenje za to: isecite ga oštrim nožem prateći smer vlakana luka. To su pruge koje se protežu od korena do stabljike. Idealno je iseći ga na tračice. To će garantovano smanjiti proizvodnju aerosola koji nadražuju, piše Brightside.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.