Ovo su najveće greške koje pravite pri pripremi piletine

Piletina je tako laka i svestrana namirnica, ali brzo može da postane prilično dosadna. Možda ste isprobali svaki recept za zdravu piletinu, a još jednom ste završili s gumenim, neukusnim, dosadnim mesom. Ne mora da bude tako. Postoje neki trikovi kojih se uvek trebate pridržavati kada pripremate piletinu.

Piletinu ne dovršavate u rerni

Tajna koja vam pomaže da vaša piletina ne ispadne gumena je da je ispečete u tiganju na srednje jakoj vatri, a zatim je dovršite u rerni na nižoj temperaturi, kaže Daniel Šemtob, vlasnik nekoliko restorana u Kaliforniji. Tako ćete postići potrebnu unutrašnju temperaturu, a zadržati sočnost, kaže.

Ne koristite iznenađujući alat za sočnije meso

Malo aluminijske folije i iznad nje cigla naslonjena na piletinu koju pečete na roštilju stvoriće pritisak koji će se ravnomerno rasporediti i pomoći vam da postignete hrskav spoljni sloj i sočan unutrašnji sloj mesa.

Grešite s marinadom

Poznati kuvar Ves Vitsel predlaže da pileća prsa izbodete viljuškom ako ih pečete na roštilju; to će pomoći da marinada prodre unutar mesa. Predlaže dobru mešavinu marinade: puno maslinovog ulja, limunove korice, bibera, kajenskog bibera i malo meda.

Prepečete piletinu

„Ljudi imaju pogrešan pretpostavku o piletini“, kaže Vitsel. „Ako pripremate meso uz kost, u redu je da ostane malo ružičasto u blizini kosti, kao i da iz mesa curi njegov sok kad ga sečete. Ako nema soka, onda je prepečeno.“

Ne znate da prepoznate da se sirova piletina pokvarila

Postoje tri jednostavna načina na koja to možete proveriti, kaže kuvarica i članica organizacije Eat This, Not That. Prvo, Sidoti savetuje da proverite da li se boja mesa promenila. „Sveža, sirova piletina trebalo bi da ima ružičastu, mesnatu boju. Kako počne da se kvari, boja bledi u nijansu sive.“ Takođe kaže da verujete svom nosu. „Sirova piletina koja se pokvarila ima vrlo jak miris. Ponekad se može opisati kao kiselkast miris. Ako je piletina poprimila bilo kakav miris, najsigurnije je baciti je“, kaže ona.

Koristite istu dasku za sečenje za sve

Jednu dasku koristite isključivo za meso, živinsko meso i plodove mora, a drugu za stvari poput hleba i povrća. Osim toga, dezinfikujte svoje daske nakon upotrebe. Prema Akademiji za nutricionizam i dijetetiku, nakon sečenja piletine dasku bi trebalo da očistite „u vrućoj vodi sa sapunom, zatim dezinfikujete hlorom ili drugim rastvorom za dezinfekciju i isprati čistom vodom“.

Perete piletinu

Ispiranje piletine pre pripreme može se činiti kao dobar način za poboljšanje njene higijene, ali pravila o sigurnosti hrane tvrde da to povećava verovatnoću da će doći do kontaminacije. Proces pranja piletine širi potencijalno štetne bakterije na vašu sudoperu i radne ploče, a malo je verovatno da će poslužiti ikakvoj stvarnoj koristi.

Odmrzavate piletinu na radnoj ploči

Sobne temperature pružaju plodno tlo za razmnožavanje svih vrsta potencijalno štetnih bakterija. A budući da će se spoljni deo mesa verovatno odmrznuti brže od unutrašnjosti, to znači da će spoljni deo biti osjetljiv na te bakterije veći deo vremena dok se unutrašnjost još odmrzava.

Da biste izbegli ovaj problem, razmislite o tome da piletinu odmrznete preko noći u frižideru ili je stavite u plastičnu kesicu i potopite je u hladnu vodu.

Meso pripremate čim ga izvadite iz frižidera

Dobro je ostaviti da odmrznuto meso odstoji van frižidera 15-ak minuta pre nego što ga pripremate. To će pomoći da unutrašnja i spoljna strana mesa budu iste temperature, što povećava šanse da se piletina ravnomerno kuva.

Ne dopuštate da se piletina odmori nakon pečenja

Meso treba pustiti da se odmori nakon što ga skinete s vatre, bez obzira koliko izgleda primamljivo za jelo. Ako postoji jedna stvar oko koje se svi kuvari mogu složiti, onda je to da je važno pustiti da se meso malo odmori pre nego što počnete da ga jedete. To omogućuje preraspodelu sokova po mesu, što doprinosi sočnosti.

