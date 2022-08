Prete šampinjone pre spremanja: Pravite veliku grešku, evo i zašto

Kada se govori o šampinjonima, ali i drugim pečurkama, višak vlage je veliki neprijatelj. Budući da su gljive porozne, sklone su upijanju tečnosti – poput sunđera. A kad jednom dođu do ovog stanja, teško ih je vratiti u prvobitno i zato ih nikad nemojte prati. Pod mlazom vode, uronjene u vodu, nikako.

Šampinjoni se, za razliku od vrganja ili sunčanica koji se beru u šumi, uzgajaju na zatvorenim farmama, takoreći – mračnim podrumima. Osim ako ne vidite vidljive komadiće prljavštine, spremni su za kuvanje. Ako nađete mrvice zemlje, uzmite suvu krpu, papirnati ubrus ili kuhinjsku četkicu (onu za premazivanje jaja preko peciva i slično) kako biste ih očistili što nežnije.

Držite ih u papirnatoj kesi

One pečurke koje nećete pripremati odmah, nemojte čistiti kako ih ne biste oštetili jer su onda kvarljivije, već ih odložite u papirnatu kesu. Preporučujemo papirnatu, a ne plastičnu jer plastika dovodi do kondenzacije, što dovodi do stvaranja sluzi, kvarenja i na kraju potpuno nepotrebnog bacanja. Ako vam je plastična kesa jedina opcija, svakako je ostavite delimično otvorenu kako biste obezbedili cirkulaciju vazduha.

