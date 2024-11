Recept za domaći kesten pire – pravi se lako a kremast je i vazdušast kao duša!

Kesten pire je među najukusnijim i najzdravijim poslasticama koje se lako mogu pripremiti kod kuće.

Ovaj desert je bogat vlaknima, mineralima i vitaminima, posebno vitaminima C i B6, a uz to ima nisku kalorijsku vrednost, što ga čini idealnim izborom za one koji paze na svoje zdravlje, prenosi espreso.co.rs.

Možete ga poslužiti samostalno kao slatku poslasticu ili iskoristiti kao savršen dodatak za razne kolače i deserte.

Sastojci:

– 500 g svežih kestena

– 2 kašike meda (ili zaslađivača po želji, može i javorov sirup za intenzivniji ukus)

– 150 ml mleka (biljno mleko, poput bademovog ili ovsenog, može biti zdravija opcija)

– prstohvat soli

– 1 kašičica ekstrakta vanile (opciono, za dodatnu aromu)

Priprema:

Kestenje zarežite nožem u obliku krsta na vrhu kako bi lakše ispustili paru i ravnomerno se skuvali. Stavite ih u ključalu vodu i kuvajte oko 20-25 minuta ili dok ne omekšaju.

Nakon kuvanja, procedite ih i ostavite da se blago prohlade, ali ne previše, kako bi ih lakše oljuštili. Skinite spoljašnju koru i tanku unutrašnju ljusku dok su još topli.

Oljuštene kestene stavite u blender ili procesor hrane, pa dodajte mleko, med, prstohvat soli i ekstrakt vanile. Blendajte dok ne dobijete glatku i kremastu teksturu. Ukoliko vam se pire čini pregust, možete dodati još malo mleka, ali pazite da ne bude previše tečan.

Kada dobijete homogenu smesu, probajte i dodajte još meda ili ekstrakta vanile po želji.

Gotov pire možete servirati samostalno, sa malo posutog kakao praha ili seckanim orašastim plodovima. Može se čuvati u frižideru do 3-4 dana i poslužiti kao zdrav i ukusan dezert.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

