Riba vam često bude suva nakon pečenja? Ove greške izbegavajte i biće uvek dobro pečena i sočna

Saznajte koje su to česte greške zbog kojih pečena riba ne uspeva uvek.

Zašto je riba suva kad se peče

U toku posta riba se često jede, a pečena zadržava sokove i zdravija je od one pržene u tiganju. Ako je spremite kako treba imaćete odlično jelo koje ne zahteva preterani trud.Ali, postoje i one domaćice koje nisu dovoljno iskusne u kuhinji, pa se dešava da riba koju su pekli u rerni bude suva. Za to postoje 3 razloga, a u nastavku teksta pročitajte i koja.

Temperatura rerne

Ribu treba da pečete u zagrejanoj rerni. Ako se u isto vreme zagrevaju, svi sokovi će biti u plehu, a vreme pečenja će se produžiti.

Vreme kuvanja

Nemojte da preterujete sa pečenjem. Za ribu je potrebno 20-30 minuta i to ako imate oko 1-2 kg. Da je gotova ukazuje to što se meso lako razdvaja od kosti.

Ignorisanje punjenja

Bilo bi super da ribu napunite povrćem, crnim lukom, svežim biljem, limunom, puterom… Ovo povećava njenu sočnost i poboljšava ukus.

(Stvar ukusa)

