Solite paradajz pre jela? Srpski travar otkrio grešku koju svi pravimo

Paradajz je veoma važan izvor kalijuma koji gubimo u toku toplih letnjih dana i kada su vrućine, zato je važno da se uvrsti u ishranu u ovom periodu.

Paradajz je idealna letnja namirnica, posebno kada nastupe velike vrućine, i u tome su saglasni i lekari. Sirov paradajz je izvor likopena antioksidanasa, ali i vitamina C, kalijuma i folata.

Srpski travar, Nebojša Stamenović u svom video obraćanju na Instagram profilu objasnio je kako je najbolje i najzdravije konzumirati ovu namirnicu.

– Paradajz jedem iz svoje bašte, a paradajz salatu začinim takođe začinima iz svoje bašte. So neutrališe kalijum u paradajzu, pa ja paradajz nikada ne solim – rekao je Nebojša.

Jedite paradajz – ojačajte kosti

Popularno crveno povrće sadrži kalcijum i kalijum koji pomažu u jačanju koštanog sistema. Osteokalcin, koštani protein, sintetiše vitamin K, kojeg ima puno u paradajzu. Osteokalcin veže molekule kalcijuma, ojačavajući tako koštano tkivo.

Druga važna komponenta koja služi ja jačanje kostiju je likopen. To je crveni pigment koji je prisutan ne samo u paradajzu, već i u drugom crvenom povrću. On blagotvorno deluje na koštani sistem i pomaže u borbi protiv osteoporoze – noćne more svake žene. Upravo zato se ženama starijim od 40 godina savetuje da u svoju ishranu uključe više paradajza.

Snižava krvni pritisak

I još jednom o delovanju likopena na naš organizam. Pitate se šta još korisno može taj likopen da učini za naše zdravlje. Videli smo da može puno toga, ali treba napomenuti još jednu važnu korist – snižavanje krvnog pritiska.

Nedostatak kalijuma u našoj ishrani uzrokuje visok krvni pritisak. Takođe, na to mogu uticati i višak natrijuma, jer kalijum izbacuje natrijum iz tela. Paradajz pruža dovoljno kalijuma i snižava krvni pritisak, prenosi Srbija Danas.

Paradajz – idealan pomoćnik za dijabetičare

Još jedna od bitnih zdravstvenih koristi paradajza jeste to da on pomaže u regulisanju nivoa šećera u krvi. Odličan je izvor hroma i vlakana koji održavaju normalan nivo šećera u krvi.

Naravno, to ne znači da možete bez problema da jedete slatkiše ako je paradajz prisutan u vašoj svakodnevnoj ishrani. Zapamtite, važan je balans.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.