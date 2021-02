Sve vreme smo pogrešno čistili beli luk

Njegovi pratioci oduševili su se trikom.

Izgleda da sve vreme potpuno pogrešno većina nas čisti beli luk – jedan Tiktoker otkrio je jednostavniju, praktičniju i bržu metodu.

On je u svom videu otkrio da ga je ovo naučila tašta koja je poreklom iz Azije – gde to ovako rade.Kako prenosi The Sun, potrebna vam je jedna glavica belog luka i jedan veliki nož. Presecite je na pola, a zatim nožem snažno lupite po polovinama. Uklonite ljusku – i to je to! Dobićete mnoštvo malih, oguljenih čenova.

Njegovi pratioci oduševili su se trikom: „Vau, hvala ti za ovaj trik, moram ga odmah isprobati!“, napisao je jedan korisnik.

