Svi pravimo istu grešku: Evo koliki je rok trajanja zimnice, posle ovog perioda gube se svi vitamini

Posle ovog perioda više nema vitamina

U jeku je priprema zimnice, te mnoge domaćice pripremaju razne specijalitete za hladne zimske dane. Ali, šta raditi ako vam je od prošle godine ostalo turšije ili ajvara? Nutricionistkinja dr Veroslava Stanković detaljno je objasnila od čega zavisi rok trajanja, kao i gubitak hranljivih materija.

Ukoliko čuvamo u podrumima sa nižom temperaturom ili u frižiderima do četiri stepena Celzijusa, može da stoji do godinu i po do dve, maksimalno, objasnila je nutricionistkinja dr Veroslava Stanković, koja je na RTS-u pričala o roku trajanja namirnica.

Naravno, ukoliko su podrum ili ostava topliji, tu ne bi trebalo duže od godinu dana čuvati turšiju i ostalu zimnicu. Osim načina čuvanja, i sam način pripreme utiče na rok trajanja ove vrste namirnica.

Nutricionisti ukazuju na to da ukiseljeno povrće vremenom gubi hranljivu vrednost, čak i kad ukus ostane nepromenjen. Već posle mesec dana, u turšiji se sadržaj vitamina prepolovi, a posle tri do četiri meseca ima ga u zanemarljivo malim količinama.

Po rečima doktorke Veroslave Stanković, konzervansi, esencije i drugi aditivi koji se dodaju u zimnicu ne utiču mnogo na nutritivni sastav namirnica. Oni dovode do fermentacije, održavaju svežinu i sprečavaju razvoj bakterija, tako da održavaju proizvode u dužem vremenskom periodu.

„Ključ je u spoljašnjoj temperaturi na kojoj se namirnice razgrađuju i postaju mekše, čime gube i organoleptička svojstva, ali mogu da dovedu i do kontaminacije jer je to veća količina vode i sredina u kojoj bakterije lako uspevaju“, navodi dr Stanković.

