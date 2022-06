Trik sa teglom: Jagode će biti sveže i do 4 nedelje (foto)

Mnogi vole slatke i sočne jagode, ali ih najčešće kupujemo u manjim pakovanjima, jer je to voće koje se vrlo brzo kvari. Tako se obično dešava da nemate jagode u kući baš kada ih se zaželite, ali za to postoji i uteha: jedna žena na Fejsbuku podelila je trik koji može da ih zadrži svežim do tri-četiri nedelje.

i learned how to store strawberries so they last longer 🙂 pic.twitter.com/Qz57Hkyp5P — kelz🧚🏼 (@okellyramos) October 28, 2021

– Trebalo mi je 36 godina da naučim da ako stavite jagode u obične staklene tegle i čuvate ih dobro zatvorene u frižideru, mogu potrajati veoma dugo – napisala je Kris Poter u objavi, postavljajući fotografiju jagoda u tegli.

– Ne varam se za dan, ove jagode stoje u frižideru više od tri nedelje. Ovo su jagode iz velikog marketa, za koje bih se ranije obradovala ako su izdržale i do pet dana pre nego što su počele da trule – napisala je ona u svom postu.

Jedna blogerka kaže da već duže vreme koristi ovaj način čuvanja svog bobičastog voća.

Važno je, samo, da ih u teglu stavite čim ih donesete iz prodavnice. Takođe, jednu stvar nikako ne treba da radite – da prethodno operete jagode ili skinete stabljike.

